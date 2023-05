Chipdesigner ARM plant überraschend seinen Börsengang

In den letzten Wochen gab es eine Reihe überraschender Neuigkeiten über den Chipdesigner ARM. Laut einem Insiderbericht will der Konzern eigene Chips entwickeln und sich so erweitern. Nun wurde bekannt: ARM plant zudem den Börsengang.

Börsennotierung in den USA

Vermutlich, so heißt es in einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters , will ARM noch in diesem Jahr an die techniklastige Handelsbörse NASDAQ in den USA vertreten sein. Einzelheiten dazu sind noch nicht bekannt. ARM selbst hat überraschend in einer Pressemitteilung am Wochenende den geplanten Börsengang bestätigt.ARM bereitet sich demnach aktuell darauf vor, eine Menge Geld zu sammeln - um Finanzmittel für weitere Investitionen zu haben. Der erste Plan - der Verkauf von ARM an NVIDIA - war dabei vor einigen Monaten geplatzt. Die Übernahme scheiterte aufgrund zu hoher regulatorischer Hürden der US-Behörden.Nun bestätigt ARM und der Mutterkonzern Softbank, dass man einen "Entwurf für eine Registrierungserklärung" für eine Börsennotierung in den USA eingereicht hat. In der Pressemitteilung wurde allerdings weder mitgeteilt, um welche Börse es sich handelt, noch, wann der Handel beginnen soll.Laut Informationen, die Reuters vorliegen, sieht man den Handel bei der NASDAQ-Gruppe vor. Weiter heißt es, dass ARM bei seinem Börsengang voraussichtlich zwischen 8 und 10 Milliarden Dollar einzunehmen plant. ARM und seine Muttergesellschaft SoftBank hoffen, dass dieser Börsengang neue Investitionen begünstigen wird. Die Chipschmiede ARM arbeitet laut einem Medienbericht seit einigen Monaten daran, eigene Chips zu entwickeln, in denen die Architekturen des Unternehmens zeigen sollen, welches enorme Potenzial in ihnen steckt - und dafür wird Geld benötigt.