Google unterbricht Bau seines gigantischen Campus im Silicon Valley

Lange hatte Google kaum natürliche Feinde, das Aufkommen von ChatGPT und Microsofts hohem Tempo bei der Implementierung machen den Platzhirsch aber nervös. Nach hastigem Fokus auf KI-Produkte und großen Stellenstreichungen folgt jetzt die nächste Sparmaßnahme.

Google stoppt größtes Bauvorhaben

Bei Google gab es Jahre, da war nur schwer vorstellbar, wie die sprudelnden Geldquellen des Konzerns je versiegen sollten. Mittlerweile ist Googles wichtigstes Produkt, die Suche, nicht mehr das, was sie mal war. Mit ChatGPT kam ein Werkzeug auf, das viele traditionelle Google-Aufgaben besser erledigt - und Microsoft tut alles, damit möglichst viele Menschen das auch nutzen. Das erste Mal seit seiner Gründung ist die Basis des Google-Geschäfts bedroht, kein guter Zeitpunkt für ein gigantisches Bauvorhaben.Und so berichtet CNBC , dass Google das größte Bauvorhaben des Konzerns vorerst vollständig stoppt. Eigentlich wollte das Unternehmen in diesem Jahr den Grundstein für ein gigantisches Projekt legen. Im Zentrum der Stadt San José sollte mit "Downtown West" ein gigantischer Firmencampus entstehen, der Leben und Arbeiten in einem eigenen Stadtteil vereint - 32 Hektar groß und voll mit Bürogebäuden, Parks und Wohnungen.Wie CNBC berichtet, handelt es dabei aber nicht um eine kurzfristige Verzögerung. Google soll aktuell keine Pläne haben, das Projekt "zeitnah" weiterzuführen. Schon im letzten Monat waren die öffentlichen Angaben zum Baufortschritt von Googles Webseite entfernt worden, jetzt wurde bekannt, dass das Unternehmen das Entwicklungsteam für den Campus in San José fast vollständig eingestampft hat.Für San José kommt die Entwicklung dem Worst-Case-Szenario gleich. Der Bauplatz des Google-Campus belegt ein zentrales Gebiet der Stadt und ist jetzt größtenteils eine Abrisszone ohne sichere Zukunft. Gegenüber CNBC äußern sich Vertreter der Stadt besorgt, dass das Gebiet zu einem "langfristigen Schandfleck und wirtschaftlichem Nullpunkt" werden könnte.