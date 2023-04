Google Authenticator erhält lang erwartete Cloud-Synchronisation

Dem Google Authenticator als App für Einmalpasswörter bzw. Tokens wurde in den letzten Jahren der Rang abgelaufen. Nun schieben die Entwickler ein wichtiges Update nach und ermöglichen Nutzern das Speichern ihrer 2FA-Zugänge in der Cloud bzw. im eigenen Google-Konto.

Cloud-Synchronisation: Googles langer Weg des Aufwachens

Google

Seit mehr als 10 Jahren bietet Google seinen Authenticator zur Sicherung von Online-Accounts durch sich stetig verändernde Einmalpasswörter (engl. One-Time Passwords, kurz OTPs) an. Lange Zeit galt man dabei als Platzhirsch, schließlich haben sich Apps für die zusätzliche Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) seit Jahren kaum verändert. Einen wesentlichen Nachteil hat Google dabei allerdings zu lange unbeachtet gelassen - die Online-Synchronisation.Geht ein Smartphone mit aktivem Google Authenticator verloren, stehen Nutzer allein im Regen und müssen ihre Online-Konten über manuell gespeicherte oder ausgedruckte Backup-Codes entsperren und mit einem neuen Authenticator verbinden. Konkurrenten wie Authy, LastPass (Authenticator) und Co. überzeugen hier mit automatischen Backups und einer Cloud-Synchronisation, sodass alle Konten im Nachgang auf ein neues Smartphone übertragen werden können.Diesen Schritt verfolgt nun auch der Google Authenticator, der in einer neuen Version sowohl für Google Android ( Download ) als auch für Apple iOS ( Download ) bereitsteht. Damit gesteht der Suchmaschinen-Konzern ein, dass der Weg hin zu passwortlosen Logins (via FIDO Passkey) doch weiter entfernt sein könnte als gedacht und man sich auch weiterhin auf klassische Online-Konten mit zusätzlicher Absicherung durch Einmalpasswörter bzw. Tokens verlassen wird.Skeptische Nutzer können den Google Authenticator auch zukünftig wie gewohnt ohne die Synchronisation mit einem Google-Konto verwenden. Eine entsprechende Option wird direkt bei der Einrichtung bzw. nach dem Update der App angeboten.