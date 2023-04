Das hat gedauert: BMW liefert Komfort-Schlüssel-Feature für Android

Unter dem Namen "Digital Key Plus" können BMW-Fahrer mit iOS-Gerät schon seit letztem Jahr ihre Handys oder Smartwatches als digitalen Schlüssel mit Komfort-Funktionen nutzen. Nach langem Warten wird die Schlüsselfunktion auch für Android umgesetzt.

Zum Start nur für Galaxy, Pixel sowie neue BMW-Modelle

Samsung-Geräte (Android 13.1 oder neuer):

Galaxy S23+, S23 Ultra, S22+, S22 Ultra, S21+, S21 Ultra, Z Fold4, Z Fold3, Note20 Ultra

Google Geräte (Android 13.1 oder neuer):

Pixel 7 Pro, Pixel 6 Pro

Wie gewohnt umgesetzt

BMW

Beim Launch der Funktionen für iOS hatten die BMW-Entwickler zugesichert, dass diese Funktionen auch für Android umgesetzt werden sollen. Jetzt hat man ein entsprechendes Update angekündigt, dass man aber wohl als ersten vorsichtigen Schritt bezeichnen darf. BMW setzt für die Übertragung zwischen Fahrzeug und Smartphone oder Watch auch hier auf Ultrabreitband-Technologie (UWB).Das Update wird zum Start nur für eine begrenzte Anzahl an Smartphones bereitgestellt - das war 2021 bei der Einführung von Digital Key ganz ähnlich. BMW konzentriert sich hier auf die Umsetzung mit Samsung und Google:Doch das war es noch nicht mit den Grundvoraussetzungen für die Nutzung. Zum Start ist die Kompatibilität mit Android nur in Fahrzeugen mit Digital Key Plus gegeben, die ab November 2022 hergestellt wurden. Allerdings sichern die Entwickler zu, dass ein zukünftiges Remote-Software-Upgrade die Funktionen auch auf Fahrzeuge bringen soll, die vor diesem Datum hergestellt wurden. Auch hier hängt der Support natürlich an der verbauten Hardware.Das Setup des neuen digitalen Schlüssels kann dann auch unter Android in der My-BMW-App erfolgen. Die Funktionalität umfasst alles, was so auch von dem iPhone und der Apple Watch bekannt ist. Der Schlüssel kann mit bis zu 5 Personen geteilt werden - jetzt neben iOS-Nutzern eben auch mit Android-Nutzern, die passenden Geräte vorausgesetzt. Bei Annäherung wird das Fahrzeug entriegelt, entfernt man sich, erfolgt automatisch das Abschließen. Zu den weiteren Funktionen zählen die Aktivierung der Klimaanlage oder das Öffnen des Kofferraums.