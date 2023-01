Update für BMWs: Frisches Interface mit iDrive 9 kommt schon sehr bald

iDrive 8 war vor wenigen Jahren mit dem Elektro-SUV iX vorgestellt worden, jetzt kündigt sich das nächste große Update an. iDrive 9 wird schon in zwei Monaten seine Premiere feiern. Die auffälligste Anpassung betrifft das Interface, aber auch der Kern wird umgebaut.

Für einen Autobauer war das eine sehr flotte Update-Zeit

Der Rest auf 8.5

Große Überraschung von BMW auf der CES : iDrive 8, aktuelles Betriebssystem in jedem neuen BMW, bekommt schon in absehbarer Zeit einen großen Nachfolger. Wie das Unternehmen bei der Messe in Las Vegas mitteilt, will man in zwei Monaten mit der Auslieferung von iDrive 9 beginnen. Premiere feiern darf das neue OS demnach auf dem Modell BMW X1, darüber hinaus hat BMW die Verfügbarkeit für die Modelle X2 und die Mini-Familie in Aussicht gestellt.Wie BMWBlog aus Las Vegas berichtet, hatte Stephen Durach, Leiter der Abteilung "Connected and Digital car experience" in einem Interview eine entsprechende Ankündigung gemacht. Demnach wird das Update sowohl für X2 als auch Minis der Zukunft ab Werk ausgeliefert. Wie in der Vergangenheit könnte es sein, dass sich das Interface der Minis hier noch einmal leicht abhebt.Allerdings werden alle, die iDrive 9 erhalten, auch in den Genuss einer neuen Benutzeroberfläche kommen. Bisher sind keine offiziellen Bilder der Anpassungen verfügbar, BMWBlog kann aber eine Aufnahme aus der Präsentation teilen. Darauf zu sehen: BMW bemüht sich darum, das Interface moderner und aufgeräumter wirken zu lassen, die prinzipielle Designphilosophie behält man aber bei.Für bestehende Modelle, wie die 7er und kommende 5er-Serie, will BMW dagegen iDrive 8.5 bereitstellen. Der Grund: Während die älteren Modelle Linux als Plattformen nutzen, kommt bei neuen Modellen Android zum Einsatz. Wie das Unternehmen betont, teilen sich die beiden Software-Version fast alle Merkmale wie beispielsweise das neue UI. iDrive 9 kann allerdings einen App-Store bieten, der auf dem Linux-basierten System nicht landen wird.