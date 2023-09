BMW M3 wird elektrisch - als Leistungsmonster mit vier Motoren

Der M3 ist sicherlich eines der bekanntesten und auch beliebtesten Performance-Modelle des bayerischen Autobauers und auch dieser BMW wird elektrifiziert. Denn das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass der elektrische M3 kommt, und zwar in etwa vier Jahren.

BMW

Der elektrische M3 kommt

Potenzial von über 1300 PS

Zusammenfassung BMW plant elektrischen M3 in etwa vier Jahren

Entwicklungschef Weber bestätigt vollelektrischen M3

Elektrischer M3 basiert auf "Neue Klasse"-Plattform

Plattform entwickelt für vier unabhängige Elektromotoren mit bis zu 1 Megawatt Leistung

BMW i7 M70 bisher leistungsstärkstes Elektrofahrzeug mit 660 PS

Elektrischer M3 soll Potenzial der Neuen Klasse aufzeigen

Neue Klasse bietet mehr Reichweite, schnelleres Aufladen, verbesserte Gesamteffizienz.

Der BMW M3 hat für Fans des Münchner Autobauers einen ganz besonderen Klang, zumindest für jene, die ein sportliches Fahrgefühl bevorzugen. Und auch beim M3 muss sich BMW für eine vollständig elektrische Zukunft rüsten. Denn wie Carsales berichtet (via Electrek ), hat Frank Weber, der Entwicklungschef von BMW, bestätigt, dass ein vollelektrischer BMW in Entwicklung ist.Gerüchte dazu gibt es schon seit Monaten, Weber sagte aber nun bei einem Gespräch mit Journalisten im Rahmen der weltweiten Produkteinführung des BMW i5, dass der elektrische M3 irgendwann um 2027 erscheinen wird. Dieser wird auf der "Neue Klasse" genannten Plattform basieren, diese hat BMW Anfang September vorgestellt. Der Begriff spielt auf die kleinen sportlichen BMWs der 1960er an, die mitgeholfen haben, die Marke BMW zu definieren.Die Neue Klasse wird unter anderem durch die Leistung definiert, laut Weber wird diese Architektur "für vier unabhängig voneinander arbeitende elektrische Motoren mit einer Leistung von bis zu einem Megawatt entwickelt." Damit greift Weber auch Aussagen von BMW M CEO Frank Van Meel auf, dieser sagte zuvor, dass das Unternehmen mit dieser Plattform ein Potenzial von 1000 kW anvisiert - ein Megawatt wären rund 1360 PS.Laut Weber erlaubt es die neue Plattform dem Hersteller, "verrückt" zu sein und das kann man angesichts dieser Leistungswerte sicherlich bestätigen. Denn das bisher leistungsstärkste Elektrofahrzeug der Bayern, der BMW i7 M70, schafft 660 PS.Der elektrische M3 soll auch das Potenzial diese Antriebs aufzeigen: "Wir wollen mit etwas kommen, wo wir zeigen, dass die Neue Klasse schon sehr ambitioniert ist", sagte Weber. Aber das könnte etwas Neues für die Fahrer sein: "Aber das ist etwas, das weit über das hinausgeht, was die Leute heute gewohnt sind. Das wird mit dem M3 kommen und wird nicht allzu weit von der Einführung der Neuen Klasse als Produktlinie entfernt sein."Die für 2025 geplante Neue Klasse wird "30 Prozent mehr Reichweite, 20 Prozent schnelleres Aufladen und eine um 25 Prozent verbesserte Gesamteffizienz des Fahrzeugs" bieten, so BMW.