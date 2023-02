BMW i4: Updates nicht möglich, wenn das Auto im Steilen geparkt ist

Autos sind heutzutage längst Hightech-"Raumschiffe", die voller Software-Features sind. Natürlich muss diese Software regelmäßig aktualisiert werden, weshalb man immer wieder Updates durchführen muss. Doch im Fall des BMW i4 ist das unter Umständen nicht möglich.

Sicherheitsmaßnahme für den Fall der Fälle

Zusammenfassung BMW i4 kann aufgrund steiler Straße nicht aktualisiert werden.

Update nur möglich, wenn Auto auf ebenem Untergrund steht.

Grund: Verhindern, dass Auto sich selbstständig macht, falls Update fehlerhaft.

Verständlich, aber Option wäre wünschenswert.

Sensoren im Auto erkennen, wann es sich auf einer Steigung befindet.

BMW

Es gibt viele Menschen, die ihr Auto an einer Steigung parken (müssen). Das ist auch alles andere als problematisch. Zumindest war es das bisher: Denn wie eine Twitter-Nutzerin namens Clare Eliza vor Kurzem berichtete, musste sie sich über eine Anzeige ihres Autos wundern. Denn ihr BMW i4 informierte sie, dass ein Remote-Update ihres fahrbaren Untersatzes zu diesem Zeitpunkt nicht möglich sei.Der Grund war höchst ungewöhnlich oder wie es Eliza schrieb: "Der Satz würde den Kopf deiner Oma zum Explodieren bringen: Ich kann mein Auto nicht aktualisieren, weil ich auf einem Hügel wohne." Auf dem Bildschirm ihres BMWs bekam sie zu lesen, dass die Straße "zu steil" sei, um die Installation starten zu können, man möge das Fahrzeug doch bitte im Flachen parken, um diesen Vorgang durchzuführen.Wie The Drive schreibt, habe der Hersteller hier keinen konkreten Grund, warum das nicht auf einer geneigten Straße möglich sein soll. Es ist nämlich eine reine Sicherheitsmaßnahme - und zwar für einen Fall, den man noch nicht einmal selbst kennt bzw. bedacht hat.Gegenüber der Auto-Seite teilte BMW Folgendes mit: "Das Fahrzeug verfügt über alle möglichen Sensoren (Neigung, Schräglage, Quer- und Längsbeschleunigung und -verzögerung usw.), die es ihm ermöglichen, sich zu orientieren, sodass es weiß, wann es sich auf einer Steigung befindet. Es handelt sich wahrscheinlich um eine Sicherheitsvorkehrung für den schlimmsten Fall, egal, wie unwahrscheinlich das Szenario ist, um zu verhindern, dass sich das Fahrzeug bewegt, falls die Programmierung unterbrochen wird oder ein Fehler auftritt."Kurz gesagt: Man will nicht riskieren, dass das Auto sich selbstständig macht, sollte beim Update etwas schiefgehen. Das ist durchaus verständlich, aber The Drive meint dennoch, dass es gut wäre, eine Option zu haben, das Update dennoch durchführen zu können, weil man die Räder vor dem Update verkeilt hat.