Union: Wissing soll sich endlich um Mobilfunk im Zug kümmern

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) steht jetzt nicht nur in der Kritik, weil er hinsichtlich des Klimaschutzes Arbeitsverweigerung betreibt. Die Unionsfraktion im Bundestag greift ihn nun auch an, weil man im Zug nur sehr eingeschränkt telefonieren kann.

Scheiben umbauen

"Wir brauchen endlich Gigabit im Zug. Streaming, Surfen und Videokonferenzen müssen in der Bahn uneingeschränkt möglich sein. Alles andere kann unseren Ansprüchen an einen attraktiven Fernverkehr nicht genügen", erklärte der CDU-Abgeordnete Thomas Jarzombek laut eines Berichtes der Nachrichtenagentur DPA . Die Fraktion hat auch einen entsprechenden Antrag in den Bundestag eingebracht, über den morgen beraten werden soll.Von Wissing habe es zwar diesbezüglich Ankündigungen gegeben, allerdings sei von seinem Ministerium noch nicht eine einzige Maßnahme auf den Weg gebracht worden, kritisierte die CDU-Abgeordnete Ronja Kemmer. Hier geht es noch nicht einmal zwingend um den Ausbau von mehr Mobilfunkmasten an den Bahnstecken, wo man im Grunde von den Netzbetreibern abhängig ist.Es gibt auch Maßnahmen, die die Bahn selbst umsetzen kann, wenn der Bund als Mehrheitseigner denn will. CDU-Abgeordnete Ronja Kemmer spricht hier beispielsweise davon, die Scheiben in den Zügen endlich so umzubauen, dass sie Mobilfunk-Wellen durchlassen. Aktuell sind diese noch mit metallhaltigen Folien beschichtet, um bei Sonneneinstrahlung weniger Treibhauseffekt in den Zügen zu haben - und das blockiert den Empfang. Bisher gibt es für die eigentlich schon geplante Scheibenumrüstung aber noch nicht einmal einen Zeitplan.Auch wenn das Bestreben nach besserem Mobilfunk in den Zügen sicherlich gerechtfertigt ist, hört man keinerlei selbstkritische Töne aus der Union. Denn verschiedene Themen in diesem Zusammenhang standen auch schon auf der Tagesordnung, als man noch selbst die Regierung stellte. Auch damals passierte schlicht wenig.