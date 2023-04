'High and higher' am 420 Day: Starship soll am Kiffer-Feiertag abheben

Gestern sollte das Starship von SpaceX erstmals ins All starten, doch der Orbitalflug musste wegen eines eingefrorenen Ventils vorerst abgesagt bzw. verschoben werden. Nun steht fest, wann das Unternehmen von Elon Musk den zweiten Versuch plant - am sogenannten 420 Day.

Musk macht gerne Kifferanspielungen

Zusammenfassung SpaceX plant zweiten Startversuch des Starship am 20. April (420 Day).

Startfenster öffnet sich um 15:28 Uhr und dauert 62 Minuten.

Erster Versuch wegen eingefrorenen Ventils abgebrochen.

Elon Musk hat schon Anspielungen auf "420" gemacht.

Erster Versuch kurzerhand zu "feuchter Generalprobe" umfunktioniert.

Musk warnt vor zu hohen Erwartungen an den Start.

Kifferwitzige Reaktionen erwartet, sollte der Start gelingen.

Gestern wurde der Startversuch des Starship, das erstmals in seiner vollen Größe in den Orbit fliegen sollte, abgebrochen. Von einem herkömmlichen Fehlschlag kann man hier aber nicht sprechen, da SpaceX den geplanten Lauch kurzerhand zum sogenannten Wet Dress Rehearsal - also der "feuchten Generalprobe", umfunktionierte. Dabei wird der Countdown der vollgetankten Rakete bis kurz vor Launch durchgezogen, aber Sekunden zuvor planmäßig abgebrochen.Bereits gestern hieß es, dass die Entleerung und Neubetankung zumindest 48 Stunden dauern wird und nun steht das Datum des zweiten Versuches fest (via New York Times ): Donnerstag, der 20. April. Das ist vor allem in den USA ein besonderes Datum, mittlerweile kennen aber auch viele Europäer die Bedeutung dieser Zahl bzw. diese Datumsangabe.Was das mit SpaceX zu tun hat? Wahrscheinlich ist es Zufall bzw. eine Projektion geneigter Kräuterfans, aber es wäre nicht überraschend, wenn das Musk mehr als passt. Denn der Chef von SpaceX hat schon in Vergangenheit Anspielungen auf "420" gemacht. So meinte er etwa 2018, dass er Tesla bei einem Kurs von 420 Dollar privatisieren werde. Dazu hat der 51-Jährige auch schon live einen Joint geraucht, kann also als mehr oder weniger als bekennender Kiffer gesehen werden.So oder so: Das Startfenster öffnet sich um 15:28 Uhr unserer Zeit und dauert insgesamt 62 Minuten. Ob das dieses Mal klappt, ist ebenso unsicher wie am Montag, denn bereits Anfang der Woche hat Musk gewarnt, die Erwartungen für den Start nicht allzu hoch anzusetzen. Sollte dieser gelingen (oder auch nicht), dann kann man sich aber auf alle Fälle auf eine Flut an Kifferwitzen und -anspielungen einstellen.