Erster Starship-Orbitalflug wurde kurz vor Start abgebrochen (Update)

Nach vielen Monaten und Jahren ist es heute so weit: Die größte Rakete aller Zeiten soll heute erstmals abheben und ins All starten. Der Startversuch von Starship und Super Heavy Booster ist für 15:20 Uhr mitteleuropäischer Zeit vorgesehen.

Am Freitag hat die Federal Aviation Administration (FAA) dem Start die Genehmigung erteilt und wenig später hat SpaceX bekannt gegeben, dass der Startversuch für den heutigen Montag geplant ist. Aktuell läuft bereits der Countdown, das Starship soll um 15.20 Uhr abheben.Garantien für einen Erfolg gibt es nicht, das hat auch Elon Musk in einem Chat am Sonntag betont. Er sagte, dass man die "Erwartungen niedrig ansetzen" sollte, da keiner überrascht wäre, wenn etwas schiefgeht.Und tatsächlich lief nicht alles nach Plan, ein spektakulärer Fehlschlag war es aber auch nicht. Denn der Versuch musste 40 Sekunden vor dem Blastoff abgebrochen werden. Damit wird der heutige Startversuch offiziell als "Wet Dress Rehearsal" geführt, also das vollständige Betanken sowie Initiieren der Systeme.Kurz vor dem Abbruch teilte Elon Musk via Twitter Folgendes mit: "Ein Druckventil scheint eingefroren zu sein, sodass heute kein Start erfolgen wird, wenn es nicht bald in Betrieb geht." Das war auch tatsächlich der Fall. Wann man es erneut probieren will, ist nicht derzeit genau bekannt, frühestens kann das aber in 48 Stunden erfolgen, da man zwei Tage braucht, um den Treibstoff abzusaugen und die Rakete neu zu betanken.