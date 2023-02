SpaceX-Generalprobe: Nicht alle 33 Starship-Triebwerke zündeten

Vor einigen Tagen gab es eine wichtige "Feuerprobe" für die Starship-Rakete von SpaceX. Dabei sollten zum ersten Mal alle 33 Raptor-Triebwerke gezündet werden, während die Rakete an ihren Stützpfeilern auf dem Dock stand.

Jetzt gibt es die offiziellen Ergebnisse von der Generalprobe - und die sind durchwachsen. Der erste Versuch von SpaceX, alle Starship-Triebwerke gleichzeitig zu zünden, scheiterte.Von den 33 Raptor-Triebwerken zündeten zwei nicht. Das sei laut SpaceX aber ein akzeptables Ergebnis, mit dem man nun weiter arbeiten kann. Der bahnbrechende Test bringt Starship seinem ersten Orbitalflug dennoch näher. SpaceX hat damit den ersten vollständigen statischen Feuertest für Starship abgeschlossen, wenn auch nicht so, wie sich das Unternehmen es gewünscht hatte.Laut Elon Musk haben zwei Triebwerke den Test nicht geschafft. Ein Triebwerk schaltete sich nach der Zündung gleich wieder aus, ein anderes wurde von dem Missionsteam aufgrund von Unregelmäßigkeiten beim Test deaktiviert.Ob nun der erste Testflug im Orbit, der eigentlich für März festgelegt war, nun starten kann, bleibt abzuwarten. Vorerst hat das Unternehmen noch keine Verschiebung beschlossen, es geht also noch dem aktuellen Plan im kommenden Monat ins Weltall. Laut Musk benötigt Starship nicht alle 33 Triebwerke, um sicher zu starten und ins All zu kommen. Die 31 Triebwerke, die gezündet wurden, hielten die gesamte Testdauer durch, was ausreichend ist, um die Umlaufbahn zu erreichen.SpaceX hat für Starship noch eine strenge Roadmap, um die Erlaubnis zu erhalten, Astronauten zum Mond befördern zu können. Es sind noch etliche Testflüge eingeplant. Starship muss Hunderte von Flügen absolvieren, doch jetzt besteht das Ziel erst einmal nur darin, die Startrampe nicht in die Luft zu jagen. Der letzte statische Feuertest von SpaceX im November war zwar ein Erfolg, aber das Unternehmen zündete damals nur 14 der Raptor-Triebwerke des Boosters.