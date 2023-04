Bestätigt: SpaceX wird in Kürze den ersten Starship-Start proben

Es fehlt noch eine wichtige Genehmigung für den Start

Es könnte bereits in Kürze so weit sein. Das private Raumfahrtunternehmen von Elon Musk steht kurz davor, seinen ersten Orbitalflug des gesamten Systems aus gigantischem Booster und der Oberstufe Ship 24 durchzuführen. Bei Twitter hat das Unternehmen dementsprechend neue Fotos von der Super-Heavy-Lift-Rakete in der Anlage in Boca Chica, im US-Bundesstaat Texas gezeigt."Starship fully stacked at Starbase", kommentierte SpaceX die Bilder. "Das Team arbeitet auf eine Startprobe nächste Woche hin, gefolgt von Starships erstem integrierten Flugtest ~Woche später, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung."Am selben Tag gab SpaceX-Eigentümer Elon Musk einen noch aggressiveren Zeitplan bekannt: "Starship ist gestapelt und bereit, nächste Woche zu starten, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung", schrieb er auf Twitter.Auf diesen Termin arbeiten NASA und SpaceX seit Jahren hin. Anfang dieses Jahres erreichte das Unternehmen einen Meilenstein. Im Februar, kurz nachdem SpaceX den allerersten Stacked-Fueling-Test der Rakete erfolgreich durchgeführt hatte, sagte Musk, das Unternehmen werde versuchen, Starship im März zu starten.Doch die anschließenden Tests liefen nicht wie erwartet. Als versucht wurde, alle 33 Raptor-Triebwerke der ersten Stufe statisch zu zünden, gab es einige Ausfälle . Daher glauben auch jetzt noch viele Experten, dass der neue Zeitplan, den Musk jetzt ins Spiel bringt, viel zu optimistisch und nicht zu schaffen sei. Nach Angaben von Space.com hat die US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration) den 17. April als vorläufiges Startfenster für Starship festgelegt. Die FAA muss SpaceX jedoch noch eine Startlizenz für die Rakete erteilen, was bisher noch nicht geschehen ist.