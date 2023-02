Künstliche Intelligenzen: Wie sieht die Zukunft aus?

Der kometenhafte Aufstieg von ChatGPT könnte ein Wendepunkt für die Künstliche Intelligenz (KI) sein. Zum ersten Mal wird KI für Millionen von normalen Menschen unmittelbar erlebbar. Was für ein Gamechanger die von OpenAi geschaffene Software ist, zeigt unter anderem, dass sowohl Alphabet als auch Microsoft bei der Ankündigung ihrer Umstrukturierungspläne Anfang des Monats die Umstellung auf KI als eine der größten Herausforderungen bezeichneten



Doch welche Veränderungen erwarten die Verbraucher letztlich durch den verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz und welche Lebensbereiche werden in den nächsten drei bis fünf Jahren am ehesten davon betroffen sein? Ipsos führte dazu Ende 2021 eine weltweite Umfrage durch. Dabei kam heraus, dass jeweils ein Drittel der fast 20.000 Befragten denken, dass KI in den Bereichen Bildung, Sicherheit und Arbeit Auswirkungen haben wird. Dagegen rechnen nur jeweils rund 15 Prozent mit Effekten auf Ernährung oder persönliche Beziehungen.