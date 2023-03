Android 14: Developer Preview kommt mit interessanten Neuerungen

Die Entwicklung der nächsten großen Android-Version geht in gutem Tempo voran. Google hat jüngst die Developer Preview (DP2) von Android 14 ausgeliefert und damit viele neue Funktionen bereitgestellt. Ein Feature verbessert die Privatsphären beim Teilen von Bildern.

Endlich muss man nicht mehr die ganze Medien-Bibliothek teilen

Zugriff auf alle Fotos zulassen: die gesamte Bibliothek aller Fotos und Videos auf dem Gerät ist verfügbar

Fotos auswählen: nur die vom Benutzer ausgewählten Fotos und Videos sind vorübergehend verfügbar

Nicht zulassen: Der Zugriff auf alle Fotos und Videos wird verweigert.

Viele praktische weitere Anpassungen

Zusammenfassung Google liefert Android 14 Developer Preview (DP2) aus

Verbesserte Funktionen, bessere Privatsphäre.

Integration einer API für externe Passwort-Dienste, passwortlose Logins.

Speicherverwaltung bei Apps im Hintergrund verbessert.

Ermöglicht neue Berechtigungen beim Teilen von Fotos und Videos.

Nachdem Google im letzten Monat die erste Entwicklerversion von Android 14 veröffentlicht hatte, stellt man seit Kurzem die Android 14 Developer Preview (DP2) bereit. Das Unternehmen nimmt sich in dem Update weiter der Aufgabe an, sein Betriebssystem für Geräte mit größerem Bildschirm fit zu machen - seit Jahren ein vernachlässigter Bereich. Neben der Tablet- und Foldable-Baustelle fällt in der jüngsten Test-Version eine Anpassung auf, durch die Berechtigungen für Datenweitergaben zwischen Apps neu geregelt werden.Google nimmt sich dabei ein Vorbild an einer nützlichen Funktion für bessere Privatsphäre, die Apple mit iOS 14, also schon vor mehr als 3 Jahren, vorgestellt hatte. Android wird es ab Version 14 endlich möglich machen, den Zugriff von Apps auf Fotos und Videos genauer zu bestimmen. Konnte man bisher Anwendungen entweder erlauben oder verbieten, Einblick auf die vollständige Bibliothek aller Medien zu erhalten, kommt jetzt eine dritte Möglichkeit hinzu: das einmalige Teilen von ausgewählten Fotos und Videos mit der App.Wie Neowin in seinem Bericht schreibt, setzt Google in der DP2 auch seine Pläne zu einer besseren automatisierten Anmeldung in Diensten und Apps weiter um. Dank der Integration des sogenannte Credential Manager als Plattform-API können Nutzer externen Passwort-Diensten das Abrufen und Speichern von Anmeldedaten erlauben. Neben der Verwaltung von Zugangsdaten wird dabei auch der Passkey-Standard für passwortlose Logins integriert.Google will außerdem die Speicherverwaltung bei Apps, die im Hintergrund ausgeführt werden, in der DK2 weiter verbessert haben. Außerhalb der APIs für Vordergrunddienste werden Anwendungen im Hintergrund damit keine Ressourcen mehr zugeteilt.