Google Bard: KI-Chatbot könnte in Android-Messaging-App kommen

Google könnte sich darauf vorbereiten, den hauseigenen KI-basierten Chatbot Google Bard in seine Dienste auf dem Smartphone zu integrieren und die Smart-Reply-Funktion damit zu ersetzen. Kommt die neue Funktion bereits mit Android 14?

Google Bard bald in "Google Messages" integriert?

Zusammenfassung Google könnte Google Bard in Android integrieren.

Google Messages-App enthält neuen Button mit Google Bard-Logo.

Funktion noch in Experimentier- oder Testphase.

Smart Replies von Android werden von KI unterstützt.

Google I/O 2023 am 10. Mai könnte Funktion offiziell vorstellen.

Die hier aufgeführten Hinweise wurden von 9to5Google in der neuesten Version der "Google Messages"-Anwendung für Pixel- und Android-Smartphones entdeckt. Laut dem Online-Magazin gibt es einen neuen Button, der wie ein paar Sterne aussieht und das Logo von Google Bard darstellt, wie es auch in dem kürzlich veröffentlichten Google-Blogpost zu sehen ist. Der Button befindet sich neben den Emoji- und Mikrofon-Symbolen in der Eingabeleiste.Wenn man den Button drückt, erhält man außer einem "TODO!"-Text keine aussagekräftigen Entwürfe, was darauf hindeutet, dass sich die Funktion noch in der Experimentier- oder Testphase befindet. Gleichzeitig gibt es auch keine zusätzlichen Gesten-Optionen oder einen Aktualisierungsbutton, um einen neuen Entwurf zu erstellen, anders als in der Webversion von Google Bard.Da der Chatbot Google Bard noch nicht flächendeckend in Betrieb ist, ist unklar, welche Funktionen der KI-Chatbot haben könnte. Zum Beispiel, ob er in der Lage ist, Witze zu schreiben oder mehr als nur automatisch generierte Antworten zu geben. Es ist auch möglich, dass Google die intelligenten oder schnellen Antworten in der App durch Bard (oder einen abgespeckten Ableger) automatisch ersetzt.Die sogenannten "Smart Replies" von Android werden ebenfalls von einer KI unterstützt, sind aber auf die maschinellen Lernfähigkeiten des Geräts angewiesen. Auf der anderen Seite ist Google Bard eine abgespeckte Version von LaMDA (Language Model for Dialog Applications), einer leistungsstarken KI für große Sprachmodelle. Es ist also offensichtlich, dass Google stark auf Letzteres setzt.Mountain View hat bereits die Google I/O 2023 Entwicklerkonferenz für den 10. Mai angesetzt. Auf dieser Veranstaltung könnte der Alphabet-Mutterkonzern die Gelegenheit haben, die oben erwähnte integrierte Funktion in der Messaging-App offiziell vorzustellen.Bis dahin würden wir gerne wissen, was Ihr von Googles Chatbot erwartet. Lasst es uns in den Kommentaren wissen.