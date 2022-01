Spiele-Flatrates: Ubisoft+ für Xbox-Konsolen und Game Pass-Hammer

Ubisoft und Microsoft rücken näher zusammen. Zukünftig soll die Spiele-Flatrate Ubisoft+ für die Xbox One- und Xbox Series-Plattformen bereitstehen. Der neue Koop-Shooter Rainbow Six Extraction hält zudem direkt zu Release Einzug in den Game Pass für PCs und Xbox-Konsolen.

Ubisoft+ als separates Abo, Rainbow Six Extraction im Game Pass

Ursprünglich im September 2019 unter dem Namen Uplay+ für Windows-PCs gestartet, wird der Abo-Service Ubisoft+ mittlerweile bereits für Google Stadia und in den USA zudem für Amazon Luna angeboten. Auf Konsolen wie der Xbox Series X oder PlayStation 5 fehlt von der Spiele-Flatrate jedoch jede Spur - bis jetzt. Ohne detailliert auf einen Verfügbarkeitstermin einzugehen kündigte der Publisher an, "in Zukunft" den Weg auf Microsofts Xbox-Plattform zu finden.Ähnlich des Xbox Game Pass bietet Ubisoft+ mehr als 100 Spiele aus den eigenen Franchises (z.B. Far Cry, Assassin's Creed , Anno & Co.) des Publishers in einem monatlich kündbaren Abo an. Zusätzlich sind sämtliche Season Pass-Inhalte, Erweiterungen, DLCs und monatliche Belohnungen enthalten.Eine direkte Integration in den Xbox Game Pass Ultimate ist nicht geplant. Ubisoft+ soll im Gegensatz zur darin inkludierten EA Play-Bibliothek als separates Abonnement zur Verfügung stehen. Hinsichtlich der Preisgestaltung schweigt sich das Unternehmen jedoch aus. PC-Spieler erhalten ihren Zugang zu Ubisoft+ zu einem Preis von 14,99 Euro pro Monat. Wer kompatible Titel zusätzlich via Google Stadia in der Cloud spielen möchte, muss auf den "Multi Access"-Tarif für monatlich 17,99 Euro zurückgreifen.Denkbar wäre somit ein komplett vom PC-Ursprung separiertes Abo für Ubisofts Xbox-Spiele oder aber eine kombinierte, plattformübergreifende Lösung. Gänzlich unabhängig von einer Ubisoft+-Integration für Microsofts Konsolen gibt der Publisher zudem bekannt, dass der am 20. Januar 2022 erscheinende First-Person-Shooter Rainbow Six Extraction im kooperativen PvE-Stil zu Release sowohl innerhalb des Xbox Game Pass als auch des PC Game Pass zur Verfügung stehen wird.