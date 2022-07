Raspberry Pi Pico W: Neuer drahtloser Mikrocontroller für nur 7 Euro

Die Raspberry Pi-Stiftung hat eine Handvoll neuer, preisgünstiger Produkte vorgestellt. Das Unternehmen baut auf dem Erfolg seines 4-Euro-Pico-Boards auf , von dem seit seiner Markteinführung im Januar 2021 knapp zwei Millionen Stück verkauft wurden.

Die perfekte Ausrede, um zu experimentieren

Raspberry Pi Pico W - Neuer drahtloser Mikrocontroller für 6 Euro

Raspberry Pi Chip RP2040 (40nm)

133 MHz

256 kB RAM

2 MB QSPI Flash Speicher

WLAN 802.11n 2,4 Ghz

30 GPIO-Pins

Größe: 51,3mm x 21mm x 3,9mm

Gewicht: 3g

auch als Reel verfügbar für Bestückungsmaschinen

Raspberry Pi Chip RP2040 (40nm)

133 MHz

256 kB RAM

2 MB QSPI Flash Speicher

aufgelöteter Header

30 GPIO-Pins

Größe: 51,3mm x 21mm x 3,9mm

Gewicht: 3g

auch als Reel verfügbar für Bestückungsmaschinen

Der neue Pico W kommt nun für rund 7 Euro auf den Markt - das "W" erweitert das System um eine 802.11n Wi-Fi-Verbindung. Der Pico H für ca. 6 Euro fügt einen aufgelöteten Header für die Integration in andere Systeme hinzu; mit dem Pico WH (ca. 9 Euro) erhalten Kunden beides. Die ersten beiden sind ab sofort erhältlich, während die WH-Version irgendwann ab August ausgeliefert wird.Wie das Unternehmen anmerkt , haben die Boards nicht nur bei Hobbyisten und im Bildungsbereich großen Erfolg, da mittlerweile auch zahlreiche Unternehmen damit begonnen haben, die Controller direkt in ihre Produkte einzubauen.Das Unternehmen stellt fest, dass die Chip-Knappheit ein großer Segen für den Verkauf an Dritthersteller war. "Wir haben immer geglaubt, dass sich die Pi Pico-Reihe hervorragend für kommerzielle und industrielle Anwendungen eignet, aber die weltweite Halbleiterknappheit hat die Akzeptanz enorm beschleunigt", schreibt Gründer Eben Upton in einem Beitrag."Mit Millionen von Einheiten, die heute verfügbar sind, und einer Pipeline für weitere Millionen, haben Entwickler, die von ihren derzeitigen Lieferanten enttäuscht wurden, eine perfekte Ausrede, um zu experimentieren."Die Hinzufügung von WLAN öffnet das System für alle Arten von interessanten, vernetzten IoT/Smart-Geräten. Und der Preis ist sicherlich richtig um bis nächstes Jahr ein paar Millionen mehr dieser Geräte zu verkaufen.