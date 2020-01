Tutorial: Wie man den Raspberry Pi mit der Cloud synchroniert (Teil 2)

wget https://raw.githubusercontent.com/cjnaz/rclonesync-V2/master/rclonesync.py

Manchmal reicht es aus, wenn der heimische Raspberry Pi neue Daten in die Cloud schiebt. In anderen Fällen will man aber natürlich eine Synchronisation in beide Richtungen durchführen, wie man es vom normalen Rechner auch kennt. Damit dies funktioniert, benötigt man zusätzlich zur Software rclone, deren Installation im ersten Teil dieses kleinen Tutorials Thema war, nun noch ein Skript namens rclonesync In diesem Video zeigen die Kollegen von SemperVideo nun, wie man dieses einrichtet. Heruntergeladen kann das Skript in der Kommandozeile des Raspberry Pi-Systems einfach folgendermaßen:Anschließend startet man das Skript nach dem Prinzip, wie es im weiteren Verlauf des Videos dargestellt wird - natürlich mit den entsprechenden Anpassungen an die eigenen Gegebenheiten. Eine vollumfänglichen Synchronisation in beide Richtungen steht somit dann nichts mehr im Wege.