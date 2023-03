Microsoft: "Haben keine PlayStation-Games gestoppt" - im Gegenteil

Vor kurzem sorgte ein an Redfall tätiger Game-Designer für Aufsehen, denn er verriet per Interview, dass Microsoft eine PS5-Version des Zombie-Shooters gestoppt bzw. verhindert habe . Nun hat sich der Konzern dazu geäußert und bestreitet, dass man Spiele "abgezogen" habe.

PS5-Version von Redfall gestoppt?

Zusammenfassung Microsoft bestreitet, Spiele von Sony "abgezogen" zu haben

Sony argumentiert mit Wettbewerbsnachteil durch Microsoft-Übernahme

Redfall-Game-Designer verriet mögliche PS5-Blockade

Microsoft äußert sich gegenüber Eurogamer: keine Spiele abgezogen

Spiele, die zur Übernahme von ZeniMax verfügbar waren, bleiben erhältlich

Zukünftige Entscheidungen werden von Fall zu Fall getroffen

Microsoft erhöhte seit Übernahme die Anzahl der Spiele für PS5

Microsoft gegen Sony ist nicht nur das derzeit beherrschende Duell im Bereich der Heimkonsolen (Nintendo hat hier wohlgemerkt eine gewisse Sonderstellung), es ist auch in Bezug auf die Übernahme von Activision Blizzard ein Aufeinanderprallen der Giganten. Denn Sony will den Deal unbedingt verhindern und argumentiert, dass man einen Wettbewerbsnachteil hätte, wenn Microsoft als neuer Besitzer des Publishers beschließt, Spiele wie Call of Duty nicht mehr für die PlayStation 5 und deren Nachfolger zu veröffentlichen.Eine "Smoking Gun" schien der japanische Konzern in jüngsten Aussagen des Redfall-Game-Designers Harvey Smith gefunden zu haben. Denn dieser sagte in einem Interview, dass Microsoft die Arkane Studios zu "keiner PlayStation 5"-Version angewiesen hätten. Dabei war allerdings nicht klar, ob eine Version bereits in Entwicklung war und storniert wurde oder ob Microsoft schlichtweg eine Exklusivität für Xbox, PC und den Game Pass angeordnet hat - was schließlich auch bei Sony an der Tagesordnung steht.Microsoft hat sich nun gegenüber Eurogamer dazu geäußert und hat der Spiele-Seite ein Statement übermittelt. Darin leugnet man etwaige Vorwürfe, bleibt aber auch stellenweise etwas vage.Microsoft: "Wir haben keine Spiele von PlayStation zurückgezogen. Tatsächlich haben wir seit der Übernahme von ZeniMax die Zahl der Spiele, die wir auf Sonys PlayStation veröffentlicht haben, erhöht. Die ersten beiden Spiele, die wir nach der Übernahme veröffentlicht haben, waren PlayStation 5-Exklusivtitel. Das Gleiche haben wir seit der Schließung von Minecraft getan, als wir die Reichweite dieses Franchise erweitert haben."Der Redmonder Konzern schreibt weiter, dass alle Spiele, die zum Zeitpunkt der Übernahme von ZeniMax im März 2021 für PlayStation verfügbar waren, nach wie vor dafür erhältlich seien und auch mit Updates versorgt werden. "Wir haben immer gesagt, dass zukünftige Entscheidungen darüber, ob ZeniMax-Spiele für andere Konsolen vertrieben werden, von Fall zu Fall getroffen werden."