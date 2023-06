Sony-Chef: Cloud-Gaming hat noch immer arge technische Probleme

Sony bietet nun zwar bereits seit Jahren Cloud-Gaming an. Trotzdem ist man noch weit davon entfernt, die damit verbundenen technischen Schwierigkeiten richtig in den Griff zu bekommen. Das räumte Firmenchef Kenichiro Yoshida jetzt ein.

Auswirkungen auf Microsoft

Zusammenfassung Sony bietet Cloud-Gaming seit Jahren an, aber mit Schwierigkeiten.

Firmenchef Yoshida: Cloud-Gaming ist ein "erstaunliches Geschäftsmodell".

Unterschiedliche Nutzung über den Tag hinweg machen Probleme.

Yoshida: "Herausforderungen für Cloud-Gaming" bestehen.

Aussagen Yoshidas haben Brisanz für Übernahme von Activision-Blizzard.

Wettbewerbs-Situation nicht das eigentliche Problem beim Erfolg des Dienstes.

Interview könnte Microsoft bei Anfechtung des CMA-Urteils helfen.

In einem Interview mit der britischen Wirtschaftszeitung Financial Times erklärte Yoshida, dass Cloud-Gaming zwar ein "erstaunliches Geschäftsmodell" sei, die technische Umsetzung aber immer noch "sehr schwierig" wäre. Er verwies insbesondere darauf, dass die relativ hohen Latenzzeiten für Cloud-Spiele immer noch ein Problem darstellen.Weitere Schwierigkeiten entstehen im Backend durch die extrem unterschiedliche Nutzungs-Intensität über den Tag hinweg. Die Cloud-Gaming-Server würden tagsüber nicht besonders stark beansprucht, abends aber würden sie dann von zahlreichen Spielern überschwemmt. Er bezeichnete diese Zeit als "dunkle Zeit" und behauptete, dass dies auch ein Problem für Microsofts Cloud-Gaming-Dienste sei. Schließlich erklärte er, dass es immer noch "Herausforderungen für Cloud-Gaming gibt, aber wir wollen uns diesen Herausforderungen stellen."Die Aussagen haben durchaus einige Brisanz. Denn das Thema Cloud-Gaming ist auch ein wichtiger Faktor in der Auseinandersetzung um die kartellrechtlichen Genehmigungen für die Übernahme Activision-Blizzards durch Microsoft. Als die britische Behörde CMA ihr OK für den Kauf verweigerte, begründete sie das auch damit, dass ein solcher Deal "den Wettbewerb auf dem Cloud-Gaming-Markt schädigen würde".Die Aussagen Yoshidas können allerdings dahin gehend interpretiert werden, dass die Wettbewerbs-Situation gar nicht das eigentliche Problem beim Erfolg des Dienstes darstellt. Die Tatsache, dass er sagt, dass es immer noch "Herausforderungen für Cloud-Gaming" gibt, deutet auch darauf hin, dass sich das in nächster Zeit nicht ändern wird. Entsprechend könnte das Interview den Microsoft-Anwälten bei der Anfechtung des britischen Standpunkts in die Karten spielen.