Telekom: Treue Bestandskunden bekommen bis zu 500 Euro Bonus

Oft hört man von Bestandskunden Klagen darüber, dass Neukunden schlicht besser wegkommen. Das hat man sich bei der Deutsche Telekom wohl zu Herzen genommen und belohnt treue Bestandskunden mit bis zu 500 Euro Preisnachlass.

Nur einmal möglich

Zusammenfassung Deutsche Telekom belohnt treue Bestandskunden mit bis zu 500 Euro Preisnachlass.

Abhängig von der Kundentreue können bereits ab 100 Euro Bonus gewährt werden.

Bonus wird bei Buchung eines Mobilfunkanschlusses gutgeschrieben.

Bonus wird mit kommenden Rechnungen verrechnet.

Kundenbetreuer können bessere Boni bieten.

Kundenbetreuer haben besseren Überblick über Optionen.

Bonus kann nur einmal abgerufen werden.

Der sogenannte Treuebonus kann ab heute genutzt werden, wenn ein langjähriger Kunde mit Festnetz- und DSL-Anschluss sich dafür entscheidet, auch einen neuen Mobilfunkanschluss bei der Telekom zu buchen. Im Kundencenter lässt sich nachschauen, wie hoch der Betrag, den man hier bekommen kann, bereits ausfällt.Dies ist nämlich abhängig von der Zeit, der man dem Unternehmen bereits die Treue hält. Wer seinen Festnetz- und DSL-Anschluss erst vor relativ kurzer Zeit gebucht hat, bekommt bereits 100 Euro, wenn ein Mobilfunkanschluss gebucht wird. Wer allerdings bereits 15 Jahre oder länger Festnetzkunde der Telekom ist, bekommt dann sogar 500 Euro gutgeschrieben.Die Aktivierung erfolgt, sobald die beiden Verträge dann zu einem Magenta-Eins-Vertrag verbunden worden sind. Die Telekom zahlt den Bonus dabei natürlich nicht an den Kunden aus, sondern verrechnet ihn mit den kommenden Rechnungen. Man kann hier also je nach gebuchter Option durchaus für einige Monate kostenlos die Dienste des Netzbetreibers in Anspruch nehmen. Der Bonus lässt sich dabei nur einmal nutzen - wenn man ihn einmal abgerufen hat, kann man ihn nach heutigem Stand nicht wieder neu ansparen.Grundsätzlich empfiehlt es sich allerdings durchaus, bei einem Vertragsabschluss die Zeit auf sich zu nehmen und mit einem Kundenbetreuer zu sprechen. Diese sind oft in der Lage noch bessere Boni beim Vertragsabschluss anzubieten. Und selbst wenn dies nicht der Fall ist, haben sie oft einen besseren Überblick, welche Optionen man bei der Buchung aktivieren sollte, um an etwas bessere Leistungen oder günstigere Preise zu kommen.