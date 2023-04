ROG Ally: ASUS bringt Steam-Deck-Alternative mit doppelter Power

ASUS hat die Einführung einer eigenen Alternative zu Geräten wie dem Steam Deck von Valve angekündigt. Der sogenannte ASUS ROG Ally Gaming Handheld soll ein 7-Zoll-Display mit hoher Auflösung und eine AMD-Plattform mit einer verdoppelten Leistung bieten.

Full-HD-Display und doppelt so viel AMD-Power dank Custom-CPU

Externes GPU-Dock unterstützt maximal Nvidia GeForce RTX 4090

Zusammenfassung ASUS präsentiert ROG Ally Gaming Handheld mit 7" Display, 120 Hz, AMD Zen-4-CPU & RDNA-3-Grafikeinheit.

ASUS kooperiert mit AMD, Gerät hat M.2-SSD, Kopfhöreranschluss, MicroSD-Kartenleser & Fingerabdruckleser.

Optionaler ROG XG-Port für externes GPU-Gehäuse mit bis zu Nvidia GeForce RTX 4090.

ASUS setzt auf Windows 11, anderes Bedienkonzept als beim Steam Deck.

Preis wird vermutlich bei 700 US-Dollar liegen, Steam Deck nur 399 US-Dollar.

ASUS bietet nur Hardware, Valve ein komplettes Erlebnis.

Veröffentlichung in den kommenden Monaten.

ASUS

Das ASUS ROG Ally steckt offenbar noch in der Entwicklung, denn nach einem ersten Video, das ASUS am Wochenende veröffentlichte, gab es nur von den YouTubern Dave2D und Linus Sebastian ( LinusTechTips ) erste Hands-On-Clips zu sehen. In beiden Fällen handelte es sich bei den gezeigten Geräten um "Engineering Sample", zu denen kaum Details genannt wurden.Was bisher bekannt ist, ist dass ASUS hier auf ein sieben Zoll großes IPS-LCD setzt, das mit 120 Hertz maximaler Bildwiederholrate arbeitet und eine Auflösung von 1920x1080 Pixeln bieten soll. Das Panel ist somit im 16:9-Format gehalten. Der Hersteller gibt außerdem an, dass die maximale Helligkeit des Bildschirms bis zu 500 Candela betragen soll, sodass man es durchaus im Freien ablesen können dürfte.ASUS kooperiert für die hier verwendete Plattform nach eigenen Angaben mit dem US-Chipkonzern AMD, der für das ROG Ally Gaming Handheld eine angepasste CPU mit Zen-4-Kernen und integrierter RDNA-3-Grafikeinheit beisteuert. Der Ansatz entspricht also dem des jüngst gestarteten AMD Ryzen 7040-Series und liefert laut ASUS ungefähr zweimal so viel Leistung wie ein Steam Deck.Angaben zur Zahl der Rechenkerne, ihren Taktraten, Akkugröße und Laufzeiten liegen noch nicht vor. Angeblich läuft das ASUS ROG Ally allerdings deutlich leiser als ein Steam Deck, auch wenn zwei Lüfter für die Kühlung der AMD-Plattform verantwortlich sind. ASUS rüstet das Gerät unter anderem mit einer vom Nutzer austauschbaren M.2-SSD 2230-Formfaktor aus. Es gibt einen Kopfhöreranschluss, einen MicroSD-Kartenleser und einen Fingerabdruckleser.Außerdem integriert ASUS einen sogenannnten ROG XG-Port, an den man bei Bedarf die separat seit einiger Zeit erhältliche ASUS ROG XG Mobile GPU anschließen kann. In diesem externen GPU-Gehäuse wird maximal eine Nvidia GeForce RTX 4090 unterstützt, sodass enorme Spieleleistung erzielt werden kann. Ein weiterer gigantischer Unterschied gegenüber dem Steam Deck von Valve ist, dass ASUS auf Windows 11 als Betriebssystem setzt. Offenbar ist Microsoft mit an Bord und will auf diesem Weg den Xbox Game Pass pushen.ASUS setzt beim ROG Ally außerdem auf ein anderes Bedienkonzept. Die beiden Trackpads des Valve Steam Deck fehlen hier. Stattdessen gibt es "nur" zwei Analog-Sticks, die üblichen Schultertasten, ein D-Pad und die für Konsolen-Controller typischen Buttons. Ein Unterschied sind aber die zusätzlich integrierten Trigger auf der Unterseite. Hinzu kommen auf den Nutzer gerichtete Lautsprecher. Wann und zu welchem Preis das ASUS ROG Ally auf den Markt kommen wird, ist derzeit noch offen. Es dürfte jedoch in den kommenden Monaten so weit sein.Gerüchten zufolge wird das ASUS ROG Ally wohl rund 700 US-Dollar kosten und damit deutlich teurer sein als das Valve Steam Deck, das zu Preisen ab 399 Dollar verkauft wird. Gerade der hohe Preis könnte für ASUS zum Problem werden. Hinzu kommt, dass Valve mittlerweile sehr erfolgreich eine Nutzer-Community rund um das Steam Deck aufgebaut hat und in Verbindung mit dem Dienste Steam ein komplettes "Erlebnis" bieten kann. Bei ASUS gibt es hingegen wie immer nur die Hardware.