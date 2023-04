Gaming-Deals bei Media Markt: ASUS ROG Strix-Laptop für 999 Euro

In den Osterangeboten von Media Markt sinkt jetzt der Preis des Asus ROG Strix G17 auf nur noch 999 Euro. Das 17-Zoll-Notebook richtet sich an Einsteiger, die unterwegs nicht auf Gaming-Leistung verzichten wollen. Mit dabei: AMD Ryzen 7 und die Nvidia GeForce RTX 3050.

Nur nochhabt ihr die Möglichkeit, den reduzierten Preis zu nutzen und euch mit einem günstigen Gaming-Laptop der Asus ROG Strix-Familie auszustatten. Das Gespann aus AMD-Prozessor und Nvidia-Grafikkarte sorgt für eine solide Leistung - auch in aktuellen Spielen. Und das ohne die 1000-Euro-Marke zu sprengen.Ein mobiles Gaming-Setup muss nicht immer teuer sein, wie das Asus ROG Strix G17 von Media Markt zeigt. Im Inneren werkelt ein moderner AMD Ryzen 7 4800H, der mit acht Rechenkernen eine Taktrate von bis zu 4,2 GHz erreicht. Darüber hinaus wird die Systemleistung von 16 GB Arbeitsspeicher (RAM) und einer flotten 512-GB-SSD angekurbelt, um nicht nur in Spielen, sondern auch in Kreativ-Programmen (z.B. Adobe Photoshop, Premiere und Co.) eine herausragende Leistung abzuliefern.Herzstück des 17 Zoll großen Gaming-Notebooks von Asus ist die Nvidia GeForce RTX 3050. Und auch wenn Enthusiasten bei 4 GB Videospeicher eventuell die Nase rümpfen, lautet das Wort des Tages "DLSS". Das bekannte Deep Learning Super Sampling von Nvidia sorgt für ein erstklassiges Upscaling, sodass sogar Einsteiger-Grafikkarten aktuelle Spiele in hoher Qualität flüssig darstellen können. Etwa Atomic Heart, Hogwarts Legacy und Elden Ring oder aber die eSport-Hits Fortnite, Apex Legends und Valorant.Passend dazu setzt das Asus ROG Strix G17 auf ein mattes 17-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln (FullHD). Natürlich mit einer zeitgemäßen Bildwiederholrate von 144 Hz, Nvidia G-Sync und einem blickwinkelstabilen IPS-Panel. Auch die verfügbaren Anschlüsse und Funkverbindungen können sich sehen lassen. Asus verbaut vier USB-Ports inklusive USB-C 3.2 Gen 2. Hinzu kommen Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 und Gigabit-LAN.Zu guter Letzt werden alle Komponenten mit Flüssigmetall gekühlt und in ein artgerechtes Gaming-Gehäuse mit RGB-Beleuchtung und Metallelementen verstaut. Das bringt gerade einmal 2,7 Kilogramm auf die Waage, fast schon ein Leichtgewicht für einen 17-Zöller.