Bier oder Bullshit: Tesla verkauft drei Flaschen "GigaBier" für 89 Euro

Elon Musk und Tesla sind für Elektroautos bekannt, doch der Chef des Autobauers lässt sich auch immer wieder Aktionen einfallen, bei denen Ungewöhnliches verkauft wird. Nun hat Tesla Bier ins Angebot genommen - und man darf sich fragen: Sammlerstück oder Abzocke?

Ein Liter Bier für 89 Euro

Zusammenfassung Tesla verkauft GigaBier im Pilsener Stil, mit Cyberhopfen und Zitrusgeschmack.

Flasche im Flakon-Design, schwarzes Etikett mit leuchtendem Giga-Wasserzeichen.

Drei Flaschen à 330 ml kosten 89 Euro, nur bis September erhältlich.

Fans von Elon Musk kauften auch schon das "Burnt Hair"-Parfum.

Kein normales Bier; Sammlerstück oder Abzocke?

Alternativ: 180 Halbliterflaschen Sternburg Pilsner für weniger Geld.

Elon Musk hat viele Hasser, aber auch viele Fans, die ihm alles abkaufen.

Ende des vergangenen Jahres konnten Fans von Elon Musk einen anderen ungewöhnlichen Artikel kaufen, nämlich das "Burnt Hair" genannte Parfum. Das war eine Anspielung auf den Flammenwerfer der Boring Company. Zweifellos will zwar niemand tatsächlich nach verbrannten Haaren riechen, doch der 104,95 Euro teure Artikel ging dennoch weg wie geschnitten Brot. Das liegt sicherlich daran, dass Elon Musk zwar viele Hasser hat, aber ebenso viele, die ihn vergöttern und bereit sind, ihm jeden Mist abzukaufen.Das ist nun wohl auch beim GigaBier der Fall: Denn dieses verkauft der Elektroautobauer ab sofort über seine Homepage und das ist sicherlich mehr als Sammlerstück als zum tatsächlichen Verzehr gedacht. Denn drei kleine Flaschen (330 Milliliter) vom GigaBier kosten satte 89 Euro. Natürlich handelt es sich hier um keine normalen Flaschen, sondern um Flakon-artige, tiefschwarz glänzende Behältnisse.Laut dem Hersteller schlägt das GigaBier "eine Brücke zwischen Cybertruck und der 500-jährigen Bierbrau-Tradition nach deutschem Reinheitsgebot". Tesla weiter: "Genießen Sie dieses in Berlin gebraute, limitierte Bier im Pilsener Stil, gebraut mit unserem exklusiven Cyberhopfen und Geschmacksnoten von Zitrusfrüchten, Bergamotte und süßen Früchten. Jede Flasche besitzt ein nahtloses, glänzend schwarzes Etikett mit einem im Dunkeln leuchtenden Giga-Wasserzeichen. Prost!"Pro Bestellung können jeweils nur drei Flaschen geordert werden, laut Tesla wird das GigaBier bis September dieses Jahres verkauft. Wem 89 Euro für einen Liter Bier zu viel sind, der kann das Geld in eine andere Berliner "Tradition" investieren, nämlich mehr als 180 Halbliterflaschen Sternburg Pilsner alias Sterni. Das ist zwar nicht ganz so schick verpackt, man hat aber länger was davon.