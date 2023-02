Tesla Grünheide vermeldet für letzte Woche neuen Produktionsrekord

Nach diversen weniger guten Nachrichten konnte Tesla jetzt deutliche Fortschritte für sein Werk im brandenburgischen Grünheide vermelden. Aktuell liegt man hier mit den Produktionsmengen sogar etwas über dem ursprünglichen Plan.

Personalziel erreicht

Zusammenfassung Tesla meldet Fortschritte bei der Produktion im Werk Grünheide.

4000 Autos pro Woche produziert.

10.000 Beschäftigte, Ziel erreicht.

Batterieproduktion noch unklar, abhängig von verschiedenen Faktoren.

Ziel: halbe Million Fahrzeuge jährlich.

Nach anfänglichen Problemen Rekrutierung von Personal erfolgreich.

Das Unternehmen hatte nach dem Start einige Zeit damit zu kämpfen, die Produktion auf das geplante Niveau zu bekommen. Allerdings hat man es jetzt geschafft, die Kapazität bereits recht gut zu nutzen: Wie Tesla mitteilte, liefen in Grünheide in der vergangenen Woche 4000 Autos vom Band. Kann man diese Menge aufrechterhalten, würde man auf etwas mehr als 200.000 Einheiten im Jahr kommen.Allerdings ist man damit noch nicht da, wo das Werk bei voller Auslastung hin soll. Der Konzern will in seinem ersten europäischen Werk zukünftig eine halbe Million Fahrzeuge jährlich herstellen. Allerdings hatte man bereits vor einiger Zeit eingeräumt, dass es dauern werde, bis dieses Niveau auch wirklich erreicht wird.Überwunden wurden dem Vernehmen nach auch die anfänglichen Probleme bei der Rekrutierung von Personal. Inzwischen würden in dem Werk mehr als 10.000 Beschäftigte tätig sein, vermeldete die Nachrichtenagentur DPA aus Unternehmenskreisen. Das entspricht dem, was ursprünglich als Ziel ausgegeben wurde.Unklar ist weiterhin, wie es mit der Batterieproduktion an dem Standort weitergehen wird. Denn sehr hohe Subventionen in den USA führten zuletzt dazu, dass sich die Prioritäten in Teslas Investitionsplanung verschoben. Im deutschen Werk werden so inzwischen zwar schon Batteriemodule endgefertigt, die einzelnen Akkuzellen stellt man aber noch nicht vor Ort her. Ob dies zukünftig der Fall sein wird, lässt sich aktuell noch nicht genau sagen. Das wird wahrscheinlich von verschiedenen Faktoren abhängen, deren Entwicklungen sich derzeit noch nicht genau vorhersagen lassen.