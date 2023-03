Von Pixel 4a bis Pixel 7 Pro: Neue praktische Android-Features im März

Google hat vor Kurzem eine Reihe an neue Funktionen für seine Pixel-Familie vorgestellt. Viele Anpassungen im März-Feature-Update sind vom Pixel 4a bis zum Pixel 7 Pro verfügbar, einige Neuerungen bleiben aber den aktuellen Modellen vorbehalten.

Austausch von Gesundheitsdaten

Foto-Funktionen auch für die alten

Besser mit Nest

Nachtsicht für Pixel 6

Mehrere eSIMs für Pixel 7

Telefonfunktionen vorerst nur Englisch

Aktuell wird wieder mal ein automatisches Feature-Update für Pixel-Smartphones angestoßen. Wie Google im Beitrag im Support-Forum schreibt, hat man am 13. März damit begonnen, die neuen Funktionen für erste Nutzer bereitzustellen. Wie üblich wird sich die vollständige Verteilung der Updates für Android und die betroffenen Google-Apps aber "über die nächsten Wochen" hinziehen, so der Konzern.Für die gesamte Pixel-Familie seit dem Model Pixel 4a regelt Google das Teilen von Gesundheits- und Fitness-Daten neu. Nach dem Update sollen zukünftig über Health Connect alle Daten von kompatiblen Apps in Hinblick auf Datenschutz besser vernetzt werden können. Google schafft so eine Zentrale für die Auswahl der Weitergabe von sensiblen Daten.Die viel beworbene magische Radiergummi Magic Eraser steht jetzt ebenfalls für die älteren Pixel-Modele bis zur Generation 4a zur Verfügung. Nach dem Update von Google Fotos lassen sich damit KI-gestützt Objekte aus Bildern entfernen. Mitgeliefert wird auch die Camouflage-Funktion zur Anpassung von Helligkeit und Farbe bestimmter Bildteile.Android-Smartphones werden endlich besser mit den smarten Lautsprechern des Unternehmens vernetzt. Wird auf einem Nest-Lautsprecher ein Timer gesetzt, taucht der Countdown auch in der Nachrichtenleiste der Pixel-Smartphones auf. Bei Ablauf erfolgt eine Push-Benachrichtigung, hier sind Schnellaktionen für die Deaktivierung oder Verlängerung vorgesehen.Für das Pixel 6 und 6 Pro liefert Google ein Update für die Nachsicht-Funktion Night Sight. Damit sollen Fotos bei besonders schlechten Lichtverhältnissen deutlich schneller eingefangen werden können. Dabei kommen neue Algorithmen zum Einsatz, die die Fähigkeiten des Tensor-Chips noch besser ausreizen.Für Nutzer mehrere Mobilfunkanbieter liefert Google den versprochenen verbesserten Support von Dual-SIM. Nach dem Update wird es damit unter anderem möglich, zwei eSIMs gleichzeitig zu aktivieren.Zwei weitere Funktionen werden auf alle Geräte ab dem Pixel 4a verteilt, sind aber vorerst nur in Englisch verfügbar. Direct My Call kann bei automatisierten Telefonsystemen die Antworten anzeigen, bevor diese ausgesprochen werden. Eine andere Funktion erlaubt es, vom Smartphone eine Nachricht zu erhalten, wenn nach einer Hotline-Warteschlange der Gesprächspartner verfügbar ist.