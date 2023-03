Aus geätztem Glas: Dieses neue Razer-Mauspad kostet satte 120 Euro

Mit dem Razer Atlas kündigt das auf Gaming-Zubehör spezialisierte Unternehmen sein erstes Mauspad aus gehärtetem Glas an. In Hinsicht auf Präzision, Geschwindigkeit und Haltbarkeit richtet man sich an professionelle Gamer, die der Preis von 120 Euro nicht abschrecken dürfte.

Setzen die meisten Hersteller von Gaming-Mauspads gewöhnlich auf texturierte Stoff- oder Kunststoffoberflächen, investiert Razer in eine Nische und bringt mit dem Razer Atlas ein neues Pad aus gehärtetem Glas auf den Markt. Die in das Temperglas geätzte 2-Mikrometer-Textur soll dabei eine präzise Erkennung von optischen Sensoren ermöglichen, die in der Vergangenheit diverse Einschränkungen auf Glas-Mauspads erfahren mussten.Gegenüber Mauspads aus Stoff oder Kunststoff bietet das Razer Atlas die besseren Gleiteigenschaften, die sich Pro-Gamer sonst unter anderem mit personalisierten Mausfüßen aus Glas (z.B. Aluminiumsilikat) ermöglichen. Ziel ist es laut Razer, "ein Gefühl von scheinbar null Widerstand" zu erreichen. Weiterhin spricht der Hersteller von einer kratzfesten und schmutz- sowie staub-abweisenden Oberfläche, die leicht zu reinigen ist.Dabei nimmt das Razer Atlas 45 x 40 Zentimeter auf dem Schreibtisch ein, bringt zwei Kilogramm auf die Waage und ist etwa fünf Millimeter hoch. Für den Halt sorgt eine rutschfeste, gummierte Unterseite. Und wie es sich für ein ordentlich großes Stück unter Spannung stehendes Sicherheitsglas gehört, warnt Razer davor, dem Mauspad starke Hitze zuzuführen, es direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen oder aber seinen Gegner außerhalb der virtuellen Welt eins damit auf die Mütze zu geben.Preislich liegt das Razer Atlas in Deutschland bei 119,99 Euro. Zur Auswahl stehen Farbvarianten in Schwarz oder Weiß. Ein Preis, den vermutlich vorrangig kompetitive Spieler und Profis bereit sind zu zahlen. Dass Razer-Kunden für Exoten dieser Art schwärmen, zeigt unter anderem die Razer Viper Mini in einer nur 49 Gramm leichten Signature Edition aus einem Magnesium-Exoskelett für satte 320 Euro.