Razersuperfuture: Spezielle Sonnenbrille für Gamer kostet 249 Euro

Um Gamer für den nächsten Sommer auszustatten, hat der Hardware-Hersteller Razer eine spezielle Sonnenbrille angekündigt. Das Produkt wurde in Kooperation mit einem italienischen Designer entworfen, verfügt über keine smarten Features und ist nicht gerade günstig.

Limitierte Sonnenbrille für 249 Euro

Zusammenfassung Razer und Retrosuperfuture kooperieren für Sonnenbrille "Razersuperfuture".

Fotochromes Glas, Acetat-Ränder und Bügel, Blaulichtfilter.

249 Euro, limitierte Auflage, weitere Produkte in Zukunft.

Projekt von Community D-Cave, Referenz-Lifestyle-Plattform Web 3.0.

Keine smarten Features, keine Angaben zur Auflage.

Slogan "For Gamers. By Gamers".

Razer

Die Sonnenbrille wurde Razersuperfuture genannt, sodass sich die Bezeichnung aus dem Namen des Herstellers sowie des Modehauses Retrosuperfuture zusammensetzt. Das Modell besitzt ein fotochromes Hightech-Glas. Die Ränder sowie der Bügel wurden aus Acetat gefertigt. Mit einem integrierten Blaulichtfilter wird verhindert, dass Gamer bei längeren Sessions gegen Müdigkeit kämpfen müssen. Digitale Funktionen wie ein Sprachassistent oder Knöpfe zur Steuerung von Musik sind nicht mit an Bord.Auf dem rechten Bügel jeder Brille ist die entsprechende Modellnummer zu sehen. Wer die mit dem Slogan "For Gamers. By Gamers" verzierte Sonnenbrille erwerben möchte, muss tief in die Tasche greifen. Die seit gestern erhältliche Edition schlägt mit 249 Euro zu Buche und soll lediglich in limitierter Auflage erhältlich sein. Wie viele Exemplare von der Sonnenbrille hergestellt werden, bleibt offen.Zukünftig sollen noch weitere Produkte in die Kollektion aufgenommen werden. Razer möchte also langfristig mit Retrosuperfuture zusammenarbeiten. Das Projekt wurde ursprünglich von der Community D-Cave ins Leben gerufen. D-Cave möchte sich als Referenz-Lifestyle-Plattform im Web 3.0 etablieren. Welche weiteren Produkte Razer in Zukunft anbieten möchte, ist allerdings noch unklar.