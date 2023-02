Razer bringt 49 Gramm leichte Mini-Gaming-Maus - für 320 Euro

Razer hat mit der Viper Mini Signature Edition seine bisher leichteste Gaming-Maus vorgestellt. Das neue, kleinere Modell ist mit nur 49 Gramm ein ganzes Stück leichter als ihr Schwestermodell Viper V2 Pro und ist weltweit die leichteste Maus von einem größeren Hersteller, aber teuer.

UVP: 320 Euro

Überblick zur Razer Viper Mini Signature Edition

Razer HyperSpeed Wireless und kabelgebundener Modus

Razer Focus Pro 30K Optical Sensor

Bis zu 750 Zoll pro Sekunde (IPS) / 70 G Beschleunigung

99,8 % Auflösungsgenauigkeit

Razer Optical Mouse Switches der 3. Generation für bis zu 90 Millionen Klicks

Akkulaufzeit: Bis zu 60 Stunden (HyperSpeed Wireless)

Echte 4.000 Hz Abtastrate mit Razer HyperPolling Wireless Dongle

1,8 m Speedflex Typ-C-Kabel zum Aufladen und für kabelgebundenen Modus

Ungefähre Maße: 119 mm (Länge) x 62 mm (Breite) x 39 mm (Höhe)

Ungefähres Gewicht: 49 g (ohne Kabel)

Die Razer Viper Mini Signature Edition verwendet als "Gehäuse" eine Art Gerüst aus einer Magnesium-Legierung, das im hinteren Bereich von zahlreichen ausgefrästen Öffnungen durchzogen ist, um das Gewicht weiter zu reduzieren. Man habe sich über das klassische Honigwaben-Design hinaus bewegen wollen, weshalb ein Material mit einem ausgezeichneten Verhältnis zwischen Gewicht und Stabilität notwendig wurde, so Razer.Kunststoff, Kohlefaser und Titan seien als möglich Alternativen geprüft worden, doch dann habe man sich für eine Magnesium-Legierung entschieden, weil diese herausragende Eigenschaften besitzt. Zusammen mit einer technischen Ausstattung auf höchstem Niveau will Razer bei der Viper Mini Signature Edition ein sehr attraktives Paket für Gamer bieten.Es wird ein leistungsfähiges Funk-Paket integriert, mit dem die Maus zu den schnellsten Wireless-Modellen auf dem Markt gehören soll. Außerdem wird der Razer Focus Pro 30K Sensor verwendet, es sind optische Switches der 3. Generation integriert und HyperPolling Wireless mit einer Abtastrate von 4000 Hertz kommt zum Einsatz.Razer gibt an, dass der Akku der Maus bis zu 60 Stunden durchhält und innerhalb von weniger als 90 Minuten per USB Type-C-Kabel geladen werden kann. Das Gerät wird ab Werk mit einem USB-Dongle ausgeliefert, der bereits gepaart ist. Der Vertrieb der Razer Viper Mini Signature Edition beginnt ab dem 11. Februar 2023 exklusiv über die Website des Herstellers. Die UVP liegt bei enormen 320 Euro.