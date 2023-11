Razer macht fünf ältere Gamingmäuse per Update deutlich besser

Nutzer einiger Gamingmäuse von Razer können sich über ein Update freuen. Wie das Unternehmen mitteilt, stellt man für fünf Modelle neue Firmware bereit, welche die Polling-Rate sehr deutlich anhebt. Einmal installiert sind 8000 Hz möglich.

Razer

Höhere Polling-Rate für ältere Razer-Mäuse

Welche Vorteile hat 8000 Hz?

Zusammenfassung Razer bietet Firmware-Update für fünf Gaming-Maus-Modelle an

Update erhöht Polling-Rate auf 8000 Hz

Erste Maus mit 8000 Hz Polling-Rate wurde 2021 eingeführt

Neue Software sendet bis zu 8 Mal mehr Daten pro Sekunde an den PC

Reduziert Eingabeverzögerung von 1ms auf 0,125ms

Nutzer können Polling-Rate individuell anpassen.

Im Jahr 2021 hatte Razer stolz seine erste Maus mit einer Polling-Rate von 8000 Hz vorgestellt - das Modell Viper 8 kHz. Rund zwei Jahre später kommen auch ältere Modelle dank eines einfachen Updates in den Genuss der deutlich schnelleren Verbindung mit dem PC.Wie Razer in einem jüngst veröffentlichten Beitrag unter der Überschrift "Verbesserung vorhandener Mäuse mit 8000 Hz Wireless Polling" schreibt, steht die neue Firmware seit Kurzem bereit. Ein Update erhalten die Modelle Viper V2 Pro, DeathAdder V3 Pro, Cobra Pro, Basilisk V3 Pro und Viper V3 HyperSpeed.Im ersten Schritt muss die neueste Version der Razer Synapse-Software installiert sein. Dann findet sich im Synapse-Dashboard unter kompatiblen Geräten ein Link mit der Angabe "Firmware-Update verfügbar". Ein Klick führt Nutzer dann auf die entsprechende Seite, wo das Update heruntergeladen werden kannWie Razer weiter schreibt, senden die Modelle dank der neuen "HyperPolling"-Software bis zu 8 Mal mehr Daten pro Sekunde an den PC. "Dies führt zu einer drastischen Reduzierung der Eingabeverzögerung von typischerweise 1 ms auf nur 0,125 ms", so das Unternehmen. So sollen in der Praxis Mikroruckler vermieden und flüssigere Cursorbewegungen möglich werden.Trotzdem ermöglicht das Unternehmen weiter, die Polling-Rate in der Synapse-Software individuell anzupassen. Das ist nach dem Update in mehreren Schritten zwischen 125 Hz bis zu 8000 Hz möglich.