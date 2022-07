Razer "HyperPolling Wireless Dongle" macht Mäuse viermal schneller

Razer hat neue Hardware vorgestellt, der flüssigeres und reaktionsschnelleres Spielen möglich machen soll. Der HyperPolling Wireless Dongle liefert dem System viermal mehr Updates der Maus, als die schnellste Konkurrenz. Es geht aber noch schneller.

Der erste Dongle, der Mäuse mit 4000 Hz anbindet

Schuss gegen DPI

Es ist ein bisschen wie bei den Monitoren mit 480 Hz: Ja, technisch sind diese den weniger Hertz-lichen Modellen deutlich überlegen, wie viel Sinn die zusätzlichen Bruchbilder für Nutzer tatsächlich ergeben, sind Gegenstand von wilden Diskussionen. Eine ähnliche Debatte könnte jetzt um Razers neuestes Produkt entbrennen. Der HyperPolling Wireless Dongle bringt eine Polling-Rate von 4000 Hz mit und liefert damit viermal so schnell Daten, wie die meisten der aktuell besten Mäuse. Aktuell gelingt das Update-Feuerwerk nur im Zusammenspiel mit dem Maus-Modell Razer Viper V2 Pro.Wie Razer auf der Produktseite für seine " Hyperpolling Technology " schreibt, gewinnt die Polling-Rate bei Mäusen auch wegen der immer weiteren Verbreitung von schnellen Monitor-Panels an Bedeutung. Die einfache Erklärung: Bei höherer Rate stellt die Maus deutlich öfter aktuelle Daten bereit und kann so besser mit der schnelleren Frequenz des Displays Schritt halten. Das Ergebnis: flüssigere und aktuellere Cursorpositionen - so die Theorie. Das muss einem dann rund 30 Euro für den Dongle (aktuell ausverkauft) und 140 Euro für die kompatible Maus wert sein.Hier ziehen die Entwickler auch einen interessanten Vergleich: Seit Jahren jagen Hersteller - auch Razer selbst - höheren DPI-Werten hinterher. Diese bringen laut dem Unternehmen aber kaum Vorteile im Alltag der meisten Spieler. "Wenn es wirklich praktische Anwendungen im Gaming gäbe, dann würden die höchsten DPI-Einstellungen von jedem Esports-Spieler verwendet werden", so die Entwickler. Latenz, also eine Verzögerung zwischen Eingabe und Effekt auf dem Bildschirm, sei hier das wahre Übel, das alle Gamer gleichermaßen betrifft.Die positiven Effekte der Polling-Rate von 4000 Hz mit dem Razer HyperPolling Wireless Dongle habe man in Blindtests bestätigen können. Hier hätten Profis ein "deutlich flüssigeres und reaktionsschnelleres Spielerlebnis festgestellt". Allerdings bleibt auch mit der Vorstellung der Drahtlos-Hardware eine Wahrheit weiterhin unberührt: Die beste Polling-Rate ist mit Kabelanschluss zu erreichen, hier liegt die Razer Viper 8KHz mit 8000 Hz an der Spitze des aktuell möglichen.