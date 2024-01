Razer Project Esther: Wenn der Hintern passend zum Spiel vibriert

Der Zubehörhersteller Razer ist bekannt für seine PC-Peripherie wie Mäuse und Tastaturen, das Unternehmen stellt aber gerne auch kuriose Produkte vor, insbesondere auf Branchenevents wie der . Nun hat man ein Spezialkissen vorgestellt, das passend zum Spiel vibriert.

Haptik für den Hintern

Project Esther: Razer zeigt sein vibrierendes Haptik-Spezialkissen

Razer stellt alle nur denkbaren Accessoires vor, viele davon sind nützlich, manche kann man aber getrost als Spielerei bezeichnen. Das sind in der Regel Konzepte, die am Wort "Project" erkennbar sind und dazu zählt nun auch Project Esther.Dieses beschreibt der Hersteller folgendermaßen: "Project Esther wird von Razer Sensa HD Haptics angetrieben und ist die nächste Weiterentwicklung der haptischen Technologie, die die Grenzen zwischen dem Physischen und dem Virtuellen verwischt. Nehmen Sie Platz an der Spitze der Gaming-Immersion und tauchen Sie ein in eine völlig neue Welt der hochauflösenden Ganzkörper-Haptik."Das Ganze kann man wohl am besten als Surround-Sound für Hintern und Rücken beschreiben, denn die Vibration verändert die Position - je nach Spiel oder sonstigem Effekt. Damit kann diese Sitzauflage, die sich am besten für Razer-eigene Stühle - aber grundsätzlich auch mit den meisten anderen Gaming- und Büro-Sitzgelegenheiten - eignet, vor allem im Zusammenhang mit einer VR-Brille eingesetzt werden.Project Esther umfasst insgesamt 16 haptische Aktoren mit einer laut Razer extrem niedrigen Latenzzeit - also einer im wahrsten Sinne des Wortes gefühlt sofortigen Übertragung des jeweiligen Vibrationseffektes. Project Esther kann natürlich speziell für entsprechende Effekte programmiert werden, die Razer-Software ist aber auch in der Lage, Spiele und Musik selbst in passende Vibrationen zu "übersetzen".Project Esther ist und bleibt vorerst ein Konzept, derzeit hat das Unternehmen auch nicht vor, das in Serie zu produzieren. Derartige Haptik-Experimente führt Razer aber seit bereits Jahren durch und davon profitieren letztlich auch Serienprodukte.