Video Super Resolution: RTX-GPUs machen jetzt pixelige Videos scharf

1080p oder niedriger: Für den meisten Video-Content im Internet ist das immer noch Standard. Das Problem: Auf Monitoren mit höherer Auflösung sorgt das Upscaling für Artefakte. Nvidia hat für seine RTX-Karten ab der 30er-Reihe jetzt eine Lösung parat, die direkt im Browser ansetzt.

Die KI darf jetzt auch bei Videos die Bildqualität schärfen

So funktioniert die Video-KI

Zusammenfassung RTX-Karten ab 30er-Reihe erhalten Funktion Video Super Resolution (VSR).

KI-Modell soll scharfe, klare Darstellung ermöglichen.

Chrome und Edge erhalten Update, um VSR zu unterstützen.

Nvidia Control Panel ermöglicht Einstellung von 4 Qualitätsstufen für Upscaling.

Nvidia macht einen wichtigen Schritt mit seinem Deep-Learning-Modell zur Vorhersage hochauflösender Versionen von Inhalten mit geringer Auflösung. 2019 hatte das Unternehmen für sein Streaming-Gerät Shield TV eine eigene Technologie zum Hochskalieren von Streaming-Inhalten vorgestellt. Die Erfahrung aus diesem Projekt sorgt jetzt für eine neue Funktion, die allen Besitzern einer RTX-Karte zugutekommt. Mit dem neuesten Treiber-Update liefert das Unternehmen das Feature "Video Super Resolution" (VSR). Das soll im Zusammenspiel mit Google Chrome und Microsoft Edge Streaming-Content automatisch mehr Schärfe verleihen.Wie das Unternehmen bei der Vorstellung erläutert, werden 90 Prozent der Inhalte mit 1080p oder niedriger gestreamt, das gilt über alle beliebten Quellen wie Twitch, YouTube, Netflix, Disney+ und Co. hinweg. Da aber immer mehr PC-Nutzer Bildschirme mit höheren Auflösungen nutzen, kommt es auch immer öfter zu einem Problem: Die meisten Browser nutzen nur sehr einfache Hochskalierungstechniken, das Ergebnis ist eine unscharfe Darstellung. Genau hier verspricht Nvidia mit seinem neuen Feature eine Lösung: "Mit RTX VSR können Nutzer von GeForce RTX 40- und 30-Grafikprozessoren KI nutzen, um Inhalte mit niedrigerer Auflösung auf 4K hochzuskalieren". Das Unternehmen verspricht, so Kompressionsartefakte verschwinden zu lassen und eine "scharfe und klare" Darstellung zu ermöglichen.Nvidia betont ausdrücklich, dass man mit dem eingesetzten KI-Modell aus Videos mit niedriger Auflösung Schärfe und Details erzeugen können will, die mit keinem herkömmlichen Scaler erreicht werden können. Das sei für PC-Nutzer besonders wichtig, da diese typischerweise deutlich näher an ihren Bildschirmen sitzen, als das beim Fernseher der Fall ist. Chrome (Version 110.0.5481.105 oder höher) und Edge (Version 110.0.1587.56) haben jüngst ein Update erhalten, um VSR zu unterstützen. Nach dem Update auf den neuesten Game-Ready-Treiber findet sich im Nvidia Control Panel die Option "Videobildeinstellungen anpassen". Unter "RTX Videoverbesserung" kann dann eine von vier Qualitätsstufen für das Upscaling gewählt werden.