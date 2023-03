Muss man sich leisten können: Jeder Zweite hat 5G noch nie genutzt

Das Mobilfunknetz der fünften Generation ist hierzulande vor rund dreieinhalb Jahren gestartet, wird aber noch lange nicht von jedem Deutschen genutzt. Wie eine aktuelle Umfrage zeigt, war jeder zweite Mobilfunknutzer noch nie mit 5G verbunden.

Laut der aktuellen Statistik der Bundesnetzagentur kann man auf 85 Prozent der Fläche Deutschlands Anschluss per 5G finden. Trotz dieser recht guten Ausbauquote steht es Jahre nach dem Start des Funkstandards laut einer repräsentativen Umfrage , die im Auftrag des Vergleichsportals Verivox erstellt wurde, eher mäßig um dessen Verbreitung in der Bevölkerung. Demnach waren 49 Prozent der Deutschen bis heute noch nie im 5G-Netz, 40 Prozent geben an, den aktuell schnellsten Mobilfunkstandard bereits ein oder mehrmals genutzt zu haben.Die Experten sehen für diese Statistik eine recht einfache Erklärung. Die Nutzung von 5G bleibt teuer, viele beliebte mobile Dienste lassen sich gut auch mit 4G realisieren. Dazu kommt die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung: "Dass die 5G-Netznutzung unter ihren Möglichkeiten bleibt, ist in Zeiten hoher Inflation keine Überraschung", so Jens-Uwe Theumer, Vice President Telecommunications bei Verivox. Ohne entsprechendes Handy und einen passenden Tarif bleibt der Zugang verwehrt. "Beide Komponenten sind vergleichsweise teuer", so Theumer weiter.Einen weiteren Hinweis darauf, dass die 5G-Nutzung auch eine Frage des Geldes ist, will das Portal nach weiterer Analyse der Daten entdeckt haben. Demnach liegt die Quote der 5G-Nutzern bei Geringverdienern (bis 1500 Euro monatlich) deutlich niedriger als bei Befragten, die mehr als 2500 Euro im Monat verdienen. Ferner sind aber auch weitere Faktoren wie Alter und Geschlecht zu beobachten: Bei steigendem Alter sinkt die Quote der 5G-Nutzung - von 58 Prozent bei Menschen unter 30 auf 17 Prozent bei den über 70-Jährigen. Altersübergreifend geben nur 17 Prozent der Frauen an, 5G "öfter" zu nutzen, bei den Männer ist das jeder Vierte.Überrascht zeigen sich die Experten bei einem Vergleich zwischen Stadt und Land. In den letzten Jahren hatten Untersuchungen hier deutliche Unterschiede aufgezeigt - auch, weil der 5G-Aufbau vor allem in Ballungsräumen seinen Anfang nahm. Diese Werte haben sich inzwischen deutlich verschoben: "Bei der Versorgung mit 5G-Mobilfunk gab es lange Zeit große Unterschiede zwischen Stadt und Land", so Theumer. "Doch in den letzten Monaten hat sich die Kluft zum Beispiel bei den angrenzenden Landkreisen der größten deutschen Städte mehr als halbiert."