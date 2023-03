Anwälte verklagen KI-"Anwalt" - weil dieser keinen Jura-Abschluss habe

DoNotPay ist ein erfolgreiches Startup, das ursprünglich Menschen half, einen Einspruch gegen Knöllchen einzulegen. Mittlerweile haben die Macher den Funktionsumfang stark erweitert und das ruft nun echte Anwälte auf den Plan. Denn sie klagen gegen DoNotPay.

"Weder Anwalt noch Roboter"

Zusammenfassung DoNotPay: Erfolgreiches Startup, das Menschen bei Einspruch hilft.

Gründer Joshua Browder erweiterte Funktionsumfang, echte Anwälte klagen nun.

Sammelklage von menschlichen Anwälten, Kanzlei Edelson sieht Irreführung.

Klient Faridian glaubte, er bekäme echte Anwälte.

Browder weist Vorwürfe zurück.

"Immer wieder gewinnen nur die Anwälte" - Browder will etwas dagegen tun.

DoNotPay ist ein in Großbritannien gegründetes Startup, der damals 18-jährige Gründer Joshua Browder hatte die Idee vor bereits vielen Jahren. Anfangs konnte man bei diesem Angebot noch nicht wirklich davon sprechen, dass es mit künstlicher Intelligenz ausgestattet war, da dabei ein mehr oder weniger simpler Fragenkatalog zum Einsatz kam.Mittlerweile beherrscht DoNotPay aber diverse rechtliche Disziplinen, Browder wollte vor Kurzem sogar einen "KI-Anwalt" in einen Gerichtssaal schicken, musste das Vorhaben aber wegen diverser Probleme bzw. Widerstände abblasen.Nun muss sich das Unternehmen mit erneutem Gegenwind auseinandersetzen, denn DoNotPay wurde klassisch von menschlichen Anwälten verklagt bzw. wird eine Sammelklage gegen das Startup angestrebt. Wie Insider berichtet, sieht die Kanzlei Edelson aus Chicago im Angebot von DoNotPay eine Irreführung der Kunden."Zum Leidwesen seiner Kunden ist DoNotPay weder ein Roboter noch ein Anwalt, noch eine Anwaltskanzlei. DoNotPay hat keinen juristischen Abschluss, ist in keiner Gerichtsbarkeit zugelassen und wird nicht von einem Anwalt beaufsichtigt", schreibt die Kanzlei im Auftrag eines Klienten namens Jonathan Faridian.Faridian beklagt sich dabei, dass er DoNotPay verwendet habe, um diverse juristische Dokumente wie Mahnschreiben sowie eine Klage wegen Diskriminierung am Arbeitsplatz zu verfassen. Er gibt an, dass er geglaubt habe, dass er diese Schreiben von einem echten und kompetenten Anwalt bekomme, aber stattdessen "unterdurchschnittliche" Ergebnisse erhalten habe.Ob man das Angebot tatsächlich für etwas anderes als eine Software-basierte Lösung halten kann, sei dahingestellt. Denn wer die Seite des Startups besucht, wird unübersehbar vom Text "Der erste Roboter-Anwalt der Welt" begrüßt. Browder weist derartige Vorwürfe entschieden von sich. Er meint, dass sich DoNotPay "nicht von Amerikas reichstem Anwalt für Sammelklagen einschüchtern lassen" werde, so Browder Anspielung auf den Gründer von Edelson, Jay Edelson.Browder weiter: "Immer wieder sind die Einzigen, die gewinnen, die Anwälte. Deshalb wollte ich etwas dagegen tun und habe den DoNotPay-Anwaltsroboter entwickelt, um die Verbraucher zu befähigen, selbst gegen Unternehmen vorzugehen."