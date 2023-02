Anwalt & Ex-Community-Mitglied ist beleidigt, sabotiert Aufbau-Sim

Workers & Resources: Soviet Republic hat einen ganz bestimmten Fokus, nämlich Städte-Aufbau in Zeiten des Kommunismus. Damit ist der Titel zwar kein Massenphänomen, hat aber eine treue Anhängerschaft. Doch die Macher haben Probleme, weil ein Ex-Spieler beleidigt ist.

Workers & Resources: Soviet Republic - Trailer zum Early-Access-Start

Copyright-Systeme ausgenützt

Zusammenfassung Ex-Spieler missbraucht Copyright-Reporting-Systeme, um Schaden zuzufügen.

3Division bietet dem Ex-Spieler eine Anerkennung in den Credits an.

Ex-Spieler ist Anwalt und missbraucht seinen Beruf.

3Division wird Reaktionen veröffentlichen und hofft auf menschliche Bewertung.

Spiel wurde von Steam entfernt.

3Division leugnet, dass die Idee von Ex-Spieler stammt.

Urbane Planung im Osteuropa des Kalten Krieges: Das ist im Wesentlichen der recht konkrete Fokus von Workers & Resources: Soviet Republic. Das Spiel des slowakischen Indie-Studios 3Division ist eher etwas für Genre-Liebhaber, da es eben eine sehr spezielle Ausrichtung hat. Doch derzeit kann man das Spiel auf Steam nicht erreichen und das, obwohl es bei Google noch unter diesem Link gelistet ist.Der Grund ist einfach, aber auch kurios und für 3Division höchst ärgerlich: Denn man hat es mit einem ehemaligen Fan zu tun, der noch dazu weiß, was er tut bzw. weiß, wie er dem Studio am meisten schaden kann. Denn Workers & Resources: Soviet Republic wurde u. a. per DMCA-Beschwerde von Steam entfernt.3Division erklärt in einem Blogbeitrag (via Kotaku ): "Kurz gesagt, einer der Spieler, der eine Anleitung für das Spiel erstellt hat, behauptet nun, dass er die Rechte an dem Spielmodus (Realistischer Modus) besitzt." Bei diesem Spieler soll es sich um ein einst angesehenes Mitglied der Community handeln, der sich hintergangen bzw. betrogen fühlt. "Alles begann, als wir mit der Arbeit am realistischen Modus begannen. Er glaubt, dass er ihn erfunden oder möglich gemacht hat."Man haben dem Spieler angeboten, ihn in die Credits aufzunehmen, wenn dieser das wünscht, 3Division leugnet aber vehement, dass die Idee von dieser Person stammt, weil man bereits länger daran arbeitet. Das hat diesen aber nicht zufriedengestellt und er begann, die Copyright-Reporting-Systeme von YouTube, Steam und anderen Plattformen auszunutzen, um 3Division zu schaden."Aber dieser Typ hat unsere Website gemeldet, und die Website wurde entfernt. Er meldete auch unser Video über die letzte Inhaltsaktualisierung, bei der der realistische Modus eingeführt wurde, und das Video wurde heruntergenommen. Er war erfolgreich, weil diese Berichte von Bots bearbeitet werden, nicht von Menschen. Wir werden unsere Reaktionen veröffentlichen und hoffentlich bald Antworten von menschlichen Mitarbeitern von YouTube und Wix erhalten, die seine tatsächlichen Behauptungen bewerten können und zustimmen, dass dies Unsinn ist", schreibt 3Division-Chef Peter Adamcik, der hervorhebt, dass der Umstand, dass die Person ein Anwalt ist und er seinen Beruf missbraucht.