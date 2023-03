Microsoft deaktiviert jetzt auch Remote Mailslot-Protokoll in Windows 11

Microsoft wird im Rahmen der Entwicklung eines der nächsten geplanten Windows 11-Updates weitere Sicherheitsverbesserungen vornehmen. Dazu gehört, dass nun die Unterstützung für das sogenannte Remote Mailslot-Protokoll abgeschafft wird.

Älter als Windows NT

Zusammenfassung Microsoft entfernt das veraltete Remote Mailslot-Protokoll aus Windows 11.

Es ist ein SMB-Netzprotokoll und älter als Windows NT.

Ab Build 25314 im Canary-Kanal ist es standardmäßig deaktiviert.

Microsoft hatte das SMB1-Protokoll bereits vor einigen Jahren deaktiviert.

Weitere Abkündigungen für ähnliche und noch größere Legacy-Protokolle sind geplant.

Nutzer erhalten eine Fehlermeldung, wenn versucht wird, darauf zuzugreifen.

Dieses Protokoll gehört zu den SMB-Netzprotokollen. In einem gesonderten Blog-Beitrag hat Microsoft-Manager Ned Pyle nun erläutert, dass das veraltete Remote Mailslot-Protokoll in der neuesten Version des Canary-Kanals bereits standardmäßig deaktiviert wurde. Es wird in Kürze veraltet sein und schließlich dauerhaft entfernt werden.Laut Ned Pyle ist das Remote Mailslot-Protokoll "ein sehr altes, einfaches, unzuverlässiges und unsicheres Interprozess-Kommunikationsmittel", und mit dieser Meinung steht er nicht allein.Remote Mailslot ist ein Protokoll aus den Tagen von LAN Manager DOS, also älter als Windows NT. Es ist überholt, wird aber tatsächlich noch uneinigen wenigen Fällen angewendet. Für die meisten Windows-Nutzer dürfte die Abschaltung jedoch irrelevant sein - interessant ist aber, dass Microsoft dieses unsichere Uralt-Protokoll bislang noch immer mit Windows 11 unterstützt.Ab Build 25314 im Canary-Kanal ist Remote Mailslot standardmäßig deaktiviert. Nutzer erhalten eine Fehlermeldung, wenn versucht wird, darauf zuzugreifen. Microsoft erklärt in der Techcommunity, wie man Remote Mailslot wieder zum Laufen bringen kann, wenn es denn unbedingt sein soll. "Remote Mailslots wird in der nächsten Version von Windows und Windows Server offiziell veraltet sein, was bedeutet, dass es schließlich ganz entfernt werden kann. Das wird einige Zeit dauern und es wird viele öffentliche Warnungen geben, genau wie bei SMB1", heißt es dazu in der Techcommunity.Microsoft hatte das SMB1-Protokoll bereits vor einigen Jahren deaktiviert. Weitere Abkündigungen für ähnliche und noch größere Legacy-Protokolle sind geplant.