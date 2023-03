"Ho Chi Musk City": Elon Musk plant den Bau seiner eigenen Stadt

Elon Musk gilt mittlerweile als der Prototyp eines exzentrischen und auch größenwahnsinnigen Milliardärs. Das bedeutet, dass er sich auch Projekte ausdenkt, die vor allem sein Ego befriedigen. Und was könnte sich besser dafür eignen als eine eigene Stadt.

Snailbrook, Texas

Zusammenfassung Elon Musk plant eine eigene Stadt in Texas.

55 km von Austin entfernt sollen Mitarbeiter seiner Unternehmen leben.

Es gibt bereits Ansätze von Infrastruktur und provisorische B Häuser.

Mockups und Ideen für die Stadt existieren bereits.

Tunnel sollen für Verbindungen sorgen.

Widerstand gegen Musks Pläne formiert sich.

Die Stadt könnte den Namen Snailbrook tragen.

Was wie aus einem Science-Fiction-Roman oder auch Videospiel wie BioShock klingt, könnte in Zukunft in der Nähe der texanischen Hauptstadt Austin in die Realität umgesetzt werden. Denn laut einem Bericht des Wall Street Journal (WSJ) hat der Tesla-, SpaceX- und Twitter-Chef tausende Hektar Weide- und Ackerland erworben, das Blatt beruft sich hier auf Grundbucheinträge sowie von mit dem Projekt vertrauten Personen.Laut dem WSJ hat sich Musk mit Landbesitzern und Immobilienmaklern getroffen und dabei "seine Vision als eine Art texanische Utopie entlang des Colorado River beschrieben, in der seine Mitarbeiter leben und arbeiten könnten", so das Blatt. Etwa 55 Kilometer von Austin entfernt, soll eine Stadt entstehen, in der Mitarbeiter seiner Boring Company, Tesla und SpaceX leben können, und zwar zu Preisen, die unter dem Marktdurchschnitt liegen - aber auch Gesetzen, die Musk vorgibt.Die neue Stadt könnte den Namen Snailbrook (eine Anspielung auf das Maskottchen der Boring Company) tragen, so nennt sich jedenfalls eine Ansammlung von provisorischen und modularen Behausungen, die in der Nähe von Lagerhäusern des Tunnelbauunternehmens Boring und SpaceX entstanden sind. Dort gibt es auch bereits Ansätze von Infrastruktur, darunter einen Pool sowie Innen- und Außenbereiche für Sport.Derzeit ist Snailbrook aber noch keine offizielle Stadt, bereits im vergangenen Jahr sollen immerhin mehrere Musk-Vertraute, darunter Sängerin und Ex-Freundin Grimes und der Rapper Kanye West (alias Ye) diskutiert haben, wie eine solche Stadt aussehen könnte. Es soll zudem bereits diverse Mockups und Ideen dazu geben.Für die Verbindung zwischen Ho-Chi-Musk-Stadt und den jeweiligen Produktionsstätten sollen Tunnel sorgen, diese soll natürlich Boring graben. Ob das Projekt tatsächlich in dieser Form entstehen kann, wird sich erst zeigen, denn erwartungsgemäß formiert sich schon jetzt Widerstand gegen diese Pläne.