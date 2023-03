Musk entlässt weitere Mitarbeiter und prompt ist Twitter down

Elon Musk hat 44 Mrd. Dollar für Twitter bezahlt und inzwischen ist immer klarer, wofür das Geld tatsächlich zum Einsatz kommt, nämlich um den Dienst zu ruinieren. Das ist zwar ironisch gemeint, stimmt aber mit der Realität überein, denn Twitter hat immer mehr Probleme.

Erst Anfang dieser Woche wurde bekannt, dass Elon Musk weitere zehn Prozent der Twitter-Mitarbeiter entlässt. Damit arbeiten beim Social-Media-Dienst mittlerweile weniger als 2000 Menschen - vor der Übernahme waren es etwa 7500 Personen. Zuletzt mussten sich 200 Angestellte neue Jobs suchen. Von den jüngsten Entlassungen waren auch Mitarbeiter für Seitenzuverlässigkeit betroffen und es gab erneut Stimmen, die sich fragten, wie lange dieses Kaputtsparen noch gut gehen kann.Eine ziemlich klare Antwort gab der Mittwoch: Denn der Social-Media-Dienst funktionierte rund zwei Stunden nicht so, wie er sollte. Zwar konnten Tweets regulär verschickt werden und Twitter war auch nicht komplett gestört, die Timeline ließ sich aber nicht einsehen.Wer den eigentlich zentralen "Folge ich"-Tab anklickte, der bekam dort keine Tweets zu sehen, sondern wurde lediglich von einem "Willkommen bei Twitter!"-Text begrüßt. Man wurde daraufhin aufgefordert, Personen und Themen zu finden und ihnen zu folgen. Dass man schon zuvor anderen Nutzern folgte, spielte keine Rolle. Zunächst waren auch andere Tabs gestört, darunter das verhältnismäßig neue "Für dich".Der Twitter-Support hat sich dazu bisher nicht geäußert, es ist derzeit nicht klar, was genau für dieses Problem verantwortlich war. Sehr wohl kann man aber spekulieren, dass das mit den jüngsten Sparmaßnahmen zusammenhängt.Denn Musk hat nicht nur Personal entlassen, sondern hat auch an der technischen Infrastruktur diverse Kürzungen vorgenommen. Bereits kurz nach den ersten Entlassungen haben Insider gemeint, dass Twitter wie ein Auto ohne Fahrer sein: Eine Weile fahre es zwar geradeaus, aber irgendwann einmal wird es im Graben landen.