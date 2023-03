Epic will weiterhin Spiele verschenken, immer häufiger Hochkaräter

Seit dem Start des Epic Games Store hat dieser eine Tradition, von der viele PC-Spieler profitieren. Denn Epic verschenkt ein Spiel pro Woche, darunter immer wieder auch hochkarätige Titel. Diese fallen zwar mitunter in die Kategorie "geschenkter Gaul", aber Epic will das fortsetzen.

Jeden Donnerstag besuchen viele Spieler nach 17 Uhr den Epic Games Store. Sie kaufen dort nicht unbedingt etwas, sondern wollen wissen, welche Spiel Epic gerade verschenkt bzw. bald als Gratis-Game freischaltet. Denn diese Tradition besteht seit dem Start des Epic Games Store, zu bestimmten Anlässen wie Weihnachten wird die Frequenz sogar gesteigert und es gibt jeden Tag ein neues Spiel.Zwar sind dort immer wieder Games dabei, die auf dem "Pile of Shame" landen, also nie tatsächlich gestartet werden, man kann aber auf diese Weise dennoch so manche Indie-Perle entdecken. Für Epic ist das seit dem Start der hauseigenen Distributionsplattform natürlich eine geschäftliche Investition, denn mit den kostenlosen Spielen will man Nutzer auf seine Plattform locken.Wie The Verge berichtet, hat sich das Epic Games bereits viele Millionen Dollar kosten lassen und man will das auch fortführen. Denn gegenüber der Technik-Seite sagte Steve Allison, Vice President und General Manager des Epic Games Store, dass man außerdem vorhat, in jedem Monat ein "Topspiel" auf diese Weise bereitzustellen.In den anderen Wochen will man weiterhin die Aufmerksamkeit auf "versteckte Perlen", bestimmte Entwickler, die man selbst schätzt, und Anbieter mit bevorstehenden Veröffentlichungen lenken. Dabei sind die kleineren Spiele für die jeweiligen Entwickler von Vorteil und auch populär: "Die kleinsten kostenlosen Spiele erhalten in jeder Woche zwischen sechseinhalb und 7 Millionen Abrufe." Bei den großen Spielen sind es laut Allison 20 bis 25 Millionen Nutzer, die sich die in ihrer Bibliothek Spiele sichern.Epic gab auch einen Einblick in die Entwicklung des Games Store: 2022 erreichte man bei täglich aktiven Nutzern einen Höchststand von 34,3 Millionen, 2021 waren es 31,1 Millionen. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer stieg von 62 Millionen im Jahr 2021 auf 68 Millionen.