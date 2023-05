Death Stranding: Action-Adventure aktuell kostenlos im Epic Store

Wer Death Stranding noch nicht gespielt hat, kann den Titel momentan kostenlos aus dem Epic Store herunterladen. Epic Games hat schon in der Vergangenheit regelmäßig Top-Titel verschenkt, um seine Plattform zu promoten. Ab dem 25. Mai wird ein neues Game angeboten.

Weiteres Spiel ab dem 25. Mai erhältlich

Zusammenfassung Death Stranding wird kostenlos im Epic Store angeboten.

Upgrade auf Director's Cut für fünf Euro möglich.

Postapokalyptische Welt, Geheimnisse aufdecken, Menschheit retten.

Entwickelt von Kojima Productions, 2019 für PS4, 2020 für PC.

Kostenloser Erwerb bis 25. Mai, danach jederzeit herunterladen.

Nach Death Stranding nächster Titel als Überraschung.

Das Action-Adventure schlägt normalerweise mit 24 Euro zu Buche. Bei der im Epic Store verschenkten Version handelt es sich um die Standard-Edition von Death Stranding. Die zusätzlichen Inhalte der "Director's Cut"-Edition sind nicht in der Aktion enthalten. Das Upgrade kann jedoch für fünf Euro separat erworben werden. In Death Stranding begibt sich der Spieler in eine postapokalyptische Welt, um eine zersplittere Gesellschaft miteinander zu verbinden, Geheimnisse einer Katastrophe aufzudecken und die Menschheit zu retten.Epic hatte Death Stranding schon einmal kostenlos zur Verfügung gestellt. Damals war das Spiel jedoch nur 24 Stunden lang erhältlich, was zu einer Überlastung der Server geführt hatte. Das Action-Adventure wurde von Kojima Productions entwickelt und im November 2019 für die PlayStation 4 veröffentlicht. Ein Jahr später wurde dann die PC-Version angeboten.Death Stranding kann ab sofort und bis zum 25. Mai um 17 Uhr gratis installiert werden. Sobald das Spiel im Store zur Bibliothek hinzugefügt wurde, kann das Game zu einem späteren Zeitpunkt erneut heruntergeladen werden. Nachdem Death Stranding nicht mehr angeboten wird, wird Epic einen weiteren Titel verschenken. Um welches Spiel es sich handelt, wird im Vorfeld nicht bekannt gegeben und bleibt somit noch eine Überraschung.