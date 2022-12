Weihnachtsgeschenk: SciFi-RPG kostenlos im Epic Store verfügbar

Der Publisher Epic Games ist dafür bekannt, regelmäßig Titel in seinem Store zu verschenken. Zu Weihnachten wird nun ein SciFi-RPG angeboten. Das Game kann noch bis 17 Uhr kostenlos heruntergeladen werden. Aktuell stellt Epic täglich neue Gratis-Spiele bereit.

Aktion läuft noch bis zum 5. Januar

Beim neuesten Gratis-Titel handelt es sich um das Science-Fiction-Rollenspiel Encased. Während die Early-Access-Version schon 2019 veröffentlicht wurde, fand der Release der Vollversion erst im September 2021 statt. Encased wurde von Dark Crystal Games entwickelt und spielt in einer alternativen, postapokalyptischen Realität während der 70er-Jahre. Laut Neowin bietet der Titel mehrere Handlungsstränge sowie mögliche Enden. Das Gameplay wurde von klassischen RPGs wie Fallout, Wasteland und Shadowrun inspiriert.Wer es nicht geschafft hat, Encased rechtzeitig zu installieren, kann ab 17 Uhr einen weiteren Titel herunterladen. Spekulationen zufolge handelt es sich hierbei um einen Ableger der Metro-Reihe. Epic Games hat am 15. Dezember damit begonnen, täglich ein neues Spiel bereitzustellen. Ab 17 Uhr haben die Nutzer dann 24 Stunden lang Zeit, den Download zu starten. Anschließend wird ein neues Game angeboten. Bei den verfügbaren Titeln handelt es sich stets um Vollversionen.Die Aktion läuft noch bis zum 5. Januar, sodass auch über den Jahreswechsel hinweg neue Spiele freigeschaltet werden. Um welche Titel es sich handelt, wird erst kurz zuvor bekannt gegeben. Oft bringt ein Teaser in Form einer Geschenkverpackung jedoch Hinweise mit sich, welches Game dann im weiteren Verlauf des Tages freigegeben werden könnte. Zu den Spielen aus den vorherigen Tagen zählen "Wolfenstein: The New Order", "Lego Builder's Journey", "Horizon Chase Turbo" sowie drei verschiedene Fallout-Titel.