Microsoft spendiert Outlook-App für Android neue anpassbare Toolbar

Das geht aus der Roadmap des Unternehmens für die verschiedenen Outlook-Apps hervor. Microsoft hatte dabei in den letzten Monaten viel Arbeit in die Apps gesteckt und eine Reihe von Ankündigungen gemacht, um die Nutzerfreundlichkeit auf Smartphones zu verbessern.In der Roadmap findet man dabei Funktionen für Outlook, die das Unternehmen in den nächsten Monaten ausliefern will. Dazu gehört die neue Toolbar. Microsoft arbeitet laut dem Eintrag in der Roadmap an einer überarbeiteten Outlook-Symbolleiste zum Verfassen von Nachrichten auf Android. Die neue Symbolleiste wird anpassbar sein, damit die am häufigsten verwendeten Aktionen schneller erreicht werden können.Eigentlich war das schon lange überfällig. Nutzer können den alle Aktionen, die sie ständig beim Verfassen von E-Mails nutzen, mit in die Toolbar packen und andere aus dem Schnellzugriff entfernen. Auch die Reihenfolge soll sich anpassen lassen.Die Outlook-Symbolleiste für das Verfassen von E-Mails unter Android wird jedoch nicht weiter optisch überarbeitet, auf den ersten Blick bleibt also alles wie bisher. Die neue anpassbare Verfassen-Symbolleiste von Outlook für Android-Nutzer soll laut der Microsoft 365 Roadmap ab April 2023 verfügbar sein. Für iPhone-Nutzer ist Microsoft da schon einen Schritt weiter: Vor ein paar Wochen wurde enthüllt, dass eine neue anpassbare Navigationsleiste und eine "schwebende" Aktionsschaltfläche kommt, die eine neue und verbesserte Optik und Funktion verbindet.