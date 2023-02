Gboard für Android: Google-Tastatur wird umfassend überarbeitet

Auf vielen Smartphones mit Android-Betriebssystemen erfolgen Eingaben mit Gboard - Googles hauseigene, virtuelle Tastatur. Nutzer werden bald deutliche Anpassungen beim Design des Keyboards bemerken. Als erstes sortieren die Entwickler die Toolbar neu.

Google schraubt mal wieder an seiner virtuellen Tastatur Gboard

Noch im Test

Zusammenfassung Gboard erhält Update

Menü-Symbol, neue Optionen, Shortcuts per Drag-and-Drop

Änderungen durch Server-Komponente von Google noch beschränkt

Schaltflächen für Einstellungen und Emojis neu platziert

Raum für Darstellung der Elemente besser genutzt

Google

Mit über 5 Milliarden Downloads im Google Play Store gehört Gboard zu den weitverbreitetsten Android-Anwendungen. Updates der App betreffen also auf einen Schlag immer sehr viele Nutzer. Die können sich jetzt darauf einstellen, dass sich Anordnung und Aussehen der Oberfläche bald ändern werden. Wie Android Police berichtet, hat Google damit begonnen, die lange Zeit unveränderte Toolbar deutlich umzugestalten und um Funktionen zu erweitern.Erste und wichtigste Anpassung: Das Menü, bisher mit drei Punkten dargestellt und mitten unter den anderen Optionen platziert, erhält jetzt ein neues Symbol - vier abgerundete Quadrate - und rutscht auf einen festen Platz auf der linken Seite der Toolbar. Beim Öffnen des Menüs zeigt sich dann eine neu sortierte Ansicht, die den Raum für die Darstellung der Elemente deutlich besser nutzt als bisher.Die Entwickler entscheiden sich auch dafür, in der Standardkonfiguration Elemente zu entfernen und dafür neue zu ergänzen. Die Optionen für die Einstellung des Designs und erweiterte Textverarbeitung werden an anderer Stelle platziert, dafür rutschen Schaltflächen für Einstellungen und Emojis in die Übersicht. Nach dem Update wird es außerdem möglich, beliebig viele Shortcuts per Drag-and-drop in die Toolbar für Schnellzugriffe zu ziehen und diese so auch beliebig neu anzuordnen.Das angepasste Gboard-Interface wird mit der aktuellen Beta-Version, Build-Nummer 12.6.06.491625702, erprobt. Wie Android Police anführt, scheint der Rollout aktuell durch eine serverseitige Komponente von Google noch beschränkt zu werden.