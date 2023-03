Der Post fehlen zu viele Filialen - beim Staat wird man jetzt hellhörig

Auch das digitale Zeitalter macht es für die Verbraucher nicht überflüssig, Postfilialen aufzusuchen. Und das wird insbesondere im ländlichen Raum immer schwieriger - allerdings greift jetzt der Staat in die Entwicklung ein.

Dichtes Netz

Zusammenfassung Bundesnetzagentur stellt fest: 174 Postfilialen fehlen.

Gebunden an Gesetze: 12.000 Standorte müssen versorgt werden.

In jeder Gemeinde ab 2000 Einwohnern muss eine Postfiliale sein.

In Orten über 4000 Einwohnern: max. 2 km zur nächsten Filiale.

Einzelhändler auf dem Land schließen oft zum Jahreswechsel.

Post ist bemüht, Lücken im Filialnetz zu schließen.

Und dies geschieht in Form der Bundesnetzagentur, die auch für die Post-Infrastruktur zuständig ist. Diese hat jetzt erst einmal formal festgestellt, dass bundesweit 174 Postfilialen fehlen. Kurz zuvor, im Dezember, lag die Zahl erst bei 140. In einem Schreiben an ihren Beirat, das der Nachrichtenagentur DPA vorliegt , schlägt die Behörde angesichts dieses Trends jetzt Alarm.Denn es ist für die Deutsche Post nicht beliebig, wie sie ihr Filialnetz gestaltet. Es gibt klare gesetzliche Vorschriften, in welchem Umfang der ehemalige Staatskonzern die Bevölkerung mit erreichbaren Postdiensten zu versorgen hat. Die entsprechenden Verordnungen laufen darauf hinaus, dass es bundesweit rund 12.000 Standorte gibt, an denen der Betrieb einer Postfiliale verpflichtend ist - die Zahl der Fehlstellen ist in diesem Verhältnis also relativ gering, für die betroffenen Bürger ist das aber ein echtes Problem.Laut der Post-Universaldienstleistungsverordnung (PUDLV) muss es in jeder Gemeinde ab 2000 Einwohnern eine Postfiliale geben. In Orten mit mehr als 4000 Einwohnern muss die Post dafür sorgen, dass niemand weiter als 2 Kilometer zur nächsten Filiale laufen oder fahren muss. So sind die Post-Dienstleistungen auch für weniger mobile Bürger erreichbar.Dass die Zahl von Dezember auf Januar so schnell nach oben ging, dürfte damit zusammenhängen, dass kleine, unrentabel gewordene Einzelhändler auf dem Land meist zum Jahreswechsel ihr Geschäft aufgeben. In solchen Unternehmen sind die Postfilialen in der Regel als Zusatz eingefügt. Seitens des Unternehmens betonte man, dass man bemüht sei, Lücken im Filialsystem schnell zu schließen. Allerdings ist dies eben manchmal nicht einfach. Seit Januar wurden demnach beispielsweise bereits 20 vakante Stellen wieder besetzt.