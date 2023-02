Neues Nokia G22 startet mit QuickFix-Reparatur und 3 Jahren Garantie

Kurz vor dem Start des Mobile World Congress 2023 hat HMD Global seine neuen Nokia-Smartphones vorgestellt. Ein Highlight ist das Einsteigergerät Nokia G22, denn es ist auf eine lange Nutzungsdauer und einfache Selbstreparatur ausgelegt.

Zusammenfassung HMD Global stellt neues Einsteiger-Smartphone Nokia G22 vor

QuickFix-Reparaturfunktion in Kooperation mit iFixit

Kunststoffgehäuse, 2 Jahre Android-Updates, 3 Jahre Security-Patches.

6,5 Zoll, 90 Hz, 50MP-Kamera, 20 Watt Schnellladung, Android 12.

Preis: ca. 170 Euro, vormerken möglich

Display 40€, Akku oder Ladestecker 20€, Werkzeugset 5€

HMD

Das Nokia G22 ist das erste Smartphone vom Lizenznehmer HMD Global, welches mit dem Fokus auf einfache und günstige Reparierbarkeit im Falle eines Schadens entwickelt wurde. Das Feature nennt sich QuickFix-Reparaturfunktion und soll mit dem G22 starten.Das Unternehmen hat sich dafür mit den Reparaturprofis von iFixit zusammengetan . So entstand für das Android-Handy eine offizielle Reparaturanleitung und Ersatzteilhandel, um etwa ein kaputtes Display, einen defekten Akku oder einen defekten Ladeanschluss zuhause schnell selbst zu beheben.Das G22 hat eine Kunststoffrückseite, die vollständig aus recycelten Materialien besteht. HMD verspricht neben zwei Jahren Android-Updates und drei Jahren Sicherheitspatches auch eine allgemeine dreijährige Garantie und dazu noch die QuickFix-Reparaturfunktion.Das G22 ist ein Einsteigerhandy mit einer Unisoc T606-CPU und einem internen Speicher von bis zu 128 GB. Der Speicherplatz ist aber per microSD-Karte erweiterbar. HMD spricht von einer Akkulaufzeit von bis zu 3 Tagen. Das G22 hat ein 6,5-Zoll-HD-Display mit 90 Hz-Unterstützung. Es gibt eine 50MP-Kamera, eine 2MP-Tiefenkamera und einen 2MP-Makro-Sensor. Unterstützt wird Schnellladung mit 20 Watt, gestartet wird mit Android 12. HMD Global hat angekündigt, das G22 ab dem 8. März in den Farben Grau oder Blau für umgerechnet rund 170 Euro auf den Markt zu bringen.Preise und Termin für den Deutschlandstart sind allerdings noch nicht bestätigt worden. Man kann sich allerdings bereits auf der Webseite für eines der neuen Smartphones vormerken lassen Interessant sind die bereits veröffentlichten Preislisten für die Ersatzteile über iFixit. Das teuerste ist das Display mit rund 40 Euro. Ein Ersatzakku kostet rund 20 Euro, der Ladestecker ebenfalls. Dazu bietet iFixit ein Werkzeugset für nur 5 Euro an.