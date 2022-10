HMD-Chef Seiche tritt ab: Wie geht's weiter mit Nokia-Smartphones?

HMD Global, die Firma hinter den unter dem Markennamen Nokia vertriebenen Android-Smartphones , ist vorerst ohne Führung. Mit Florian Seiche tritt der langjährige CEO von HMD ab, ohne einen Nachfolger genannt zu haben. Zu den Gründen ist leider nichts bekannt.

HMD entdeckte zuletzt die Nachhaltigkeit für sich

Florian Seiche / LinkedIn

Wie Florian Seiche, bisher CEO von HMD Global und damit Chef des Unternehmens, über das Business-Netzwerk LinkedIn verlauten ließ, verlässt er HMD und will sich neuen Aufgaben widmen. Anscheinend ist vorerst eine Pause geplant, in der er seinen "Akku aufladen" will, bevor es dann an bisher noch nicht bekannter Stelle weitergehen soll.Mit Seiche verlässt ein erfahrener Manager HMD Global, der aber auch dafür verantwortlich war, dass die unter der Marke Nokia vertriebenen Smartphones des Unternehmens in den letzten Jahren immer seltener mit Alleinstellungsmerkmalen in Bezug auf Hardware auffielen. Stattdessen versucht HMD Global seit einiger Zeit, vor allem mit einer längerfristigen Update-Politik und zuletzt auch vermehrt mit der Verwendung von Recycling-Materialien aufseiten der Kunden zu punkten. Unter anderem konnte man so die Deutsche Bahn als Großkunden an Land ziehen.Unter Seiche begann HMD Global vor sechs Jahren , den Markennamen Nokia von dem finnischen Netzwerkausrüster zu lizenzieren, nachdem Nokia selbst sich vor Jahren aus dem Markt verabschiedet hatte - indem man das strauchelnde Geschäft mit Mobilgeräten bekanntermaßen an Microsoft verkaufte. Florian Seiche war damals bei Nokia als Vice President Sales & Marketing für Europa tätig und landete in gleicher Position im Zuge des Verkaufs bei Microsoft.Im Grunde ist Seiche also mehr als branchenerfahren, auch wenn seine Arbeitgeber in den letzten Jahren bis auf HMD Global nicht unbedingt erfolgreich waren im Smartphone-Geschäft. Sowohl Microsoft als auch Nokia sind längst nicht mehr im Smartphone-Massenmarkt aktiv, auch wenn Microsoft in der Nische mit Dualscreen-Geräten wie dem Surface Duo experimentiert Vor seiner Zeit bei Nokia war Seiche für das Europageschäft von HTC zuständig, dem legendären Pionier der Android-Welt. Dort begleitete er das Unternehmen in seiner erfolgreichsten Zeit in den Jahren 2005 bis 2013, als HTC praktisch wichtigster Google-Partner war und mit Geräten wie dem HTC One M7 große Erfolge feiern konnte.