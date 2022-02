Patente: HMD stoppt Verkauf von Nokia-Smartphones vorübergehend

Der finnische Anbieter HMD Global hat den direkten Vertrieb der meisten Smartphones der Marke Nokia in Deutschland in Folge eines Patentstreits wegen eines Sprachcodecs für Voice-over-LTE vorläufig gestoppt. Nur die neuesten Modelle sind derzeit noch offiziell verfügbar.

Vorläufig keine Geräte mehr mit EVS erhältlich

Wie unter anderem Android Authority berichtet, hat HMD Global den Vertrieb der meisten Smartphones der Marke Nokia in Deutschland, der Schweiz sowie weiteren europäischen Ländern vorläufig auf Eis gelegt. Hintergrund ist ein Patentstreit mit der Firma VoiceAgesEVS. Angeblich verstößt HMD mit seinen Geräten gegen Patente, weil man keine Lizenzabgaben für die Nutzung eines bestimmten Sprachcodes für VoLTE-Telefonie zahlt.VoiceAgesEVS ist eigentlich nur ein Patentverwalter und soll diverse Smartphone-Anbieter zur Zahlung von Gebühren für die Verwendung des EVS-Audiocodecs (Enhanced Voice Services) bewegen, der vor einigen Jahren von der kanadischen Firma VoiceAges entwickelt wurde und mittlerweile großflächig für VoLTE-Gespräche verwendet wird.In einer Stellungnahme erklärte HMD Global, dass man bis zum Abschluss des laufenden Gerichtsverfahrens dafür gesorgt habe, dass keines der in Deutschland angebotenen und vertriebenen Nokia-Smartphones mehr über EVS-Support verfügt. Dies bedeutet letztlich, dass die meisten Nokia-gebrandeten Smartphones derzeit nicht mehr über den Online-Store von Nokia und HMD zu haben sind.Im Einzelhandel sind die vorhandenen Bestände weiterhin verfügbar, so dass einzig im offiziellen Nokia-Store keine weiteren Geräte mehr verfügbar sind. Nur die beiden kürzlich vorgestellten Modelle Nokia G11 und Nokia G21 sind noch im Store gelistet, wobei diese laut HMD Global bereits ab Werk ohne EVS-Unterstützung daherkommen.Offen ist, ob HMD Global derzeit auch keine neuen Lieferungen von anderen Geräten, die theoretisch gegen die Patente von VoiceAgesEVS verstoßen, an den Einzelhandel vornimmt.