Faszinierende Bilder vom Mars: Wissenschaftler erforschen Sand-Kreise

Wissenschaftler zeigen sich fasziniert von ungewöhnlichen Dünen auf dem Mars. Auf Bildern aus dem Orbit sind fast perfekte Sandkreise zu sehen. Die liefern unter anderem Hinweise darauf, wie sich das Klima des Planeten zum Ende seiner Winterperiode verändert.

Ein weites rotes Sandmeer, durchzogen von schroffen Felsen und Kratern: So zeigt sich der Mars auf den meisten Aufnahmen von der Oberfläche. Unzählige Sonden, die unseren Nachbarplaneten im Orbit umkreisen, liefern aber immer wieder eine ganz andere Perspektive auf die vermeintlich reglose Wüstenlandschaft. Ein Team der Universität of Arizona berichtet jetzt über ungewöhnliche Formationen auf der Oberfläche."Auf dem Mars gibt es Sanddünen in vielen Formen und Größen. In diesem Fall sind die Dünen fast perfekt kreisförmig, was ungewöhnlich ist", so Wissenschaftler Alfred McEwen zur Veröffentlichung der Aufnahmen. Die stammen von der High-Resolution Imaging Experiment (HiRISE)-Kamera an Bord des Mars Reconnaissance Orbiter ( MRO ), mit dem das Team 60 Regionen auf dem roten Planeten seit Jahren immer wieder ins Auge nimmt.Diese Langzeitbeobachtungen machen dann natürlich einen interessanten Vergleich mit früheren Aufnahmen möglich. Wie McEwen erläutert, sind die jetzt gezeigten runden Dünen auf ihrer südlichen Seite leicht asymmetrisch. Daran können die Wissenschaftler erkennen, dass sich der Sand in dieser Region aktuell durch den Mars-Wind nach Süden bewegt. Die Beobachtungen des gesamten Planeten lassen den Schluss zu, dass die Dünen in einem Marsjahr (687 Erdtage) nur rund 1 Meter wandern.Neben der Bewegung der Oberfläche kann das Team dann auch noch ein anderes Phänomen anhand der Aufnahmen besser verstehen. Frühere Überflüge hatten die Region im Mars-Winter gezeigt, die jetzigen Bilder sind laut dem Team aber frei von Frost. Damit lassen sich wiederum klare Rückschlüsse ziehen, wie sich die Oberfläche des Mars zum Ende seiner Winterperiode wandelt.