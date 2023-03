Curiosity-Rover fängt zum ersten Mal Sonnenstrahlen auf dem Mars ein

Der Mars-Rover Curiosity der NASA hat bisher einmalige Aufnahmen vom Mars zur Erde geschickt: Ende Januar und Anfang Februar gelang es, beeindruckende Bilder von Sonnenstrahlen und Wolken auf dem Mars aufzunehmen.

Mastkamera des Rovers nimmt Sonnenstrahlen und Wolken auf

Zusammenfassung Curiosity-Rover der NASA schickt einmalige Aufnahmen vom Mars zur Erde.

Sonnenstrahlen und Wolken auf dem Mars wurden beeindruckend eingefangen.

Mastkamera hilft, mehr über Mars-Atmosphäre zu erfahren.

28 Bilder wurden zu einem Panoramabild zusammengefügt.

Diesen Anblick hat Curiosity erst nach fast zwei Jahren aufnehmen können. Meist ist der Himmel Dunst-verhangen, sodass man kaum die Sonnenstrahlen sehen kann. Am 2. Februar hatte der Rover aber Glück.Entstanden sind so beeindruckende Bilder von Wolken , die ein wenig aussehen wie eine Feder, und Sonnenstrahlen, die in verschiedenen Farben am Himmel leuchten. Der Curiosity-Rover hat die Mars-Wolken während der Dämmerung beobachtet und dabei den seltenen Anblick mit der Kamera eingefangen. So deutlich hat man das noch nie von der Marsoberfläche aus gesehen.Für diese Untersuchungen, die im Januar begannen und Mitte März abgeschlossen sein sollen, verwendet Curiosity hauptsächlich seine farbige Mastkamera. Mit dieser Ausrüstung kann der Rover Bilder aufnehmen, die den Wissenschaftlern zeigen, wie Wolkenpartikel im Laufe der Zeit leuchten.Für das Panoramabild hat die NASA 28 von der Mastkamera aufgenommene Bilder zusammengefügt.Neben dem ersten klaren Blick auf die Sonnenstrahlen des Mars hat der Rover seit Beginn der aktuellen Untersuchung auch Fotos von anderen interessanten Wolkenformationen gemacht. Ein Bild vom 27. Januar zeigt eine schillernde Wolke, die wie eine Feder geformt ist. Die durch das Schillern hervorgerufenen Farbübergänge verraten den Wissenschaftlern, wie sich die Wolke entwickelt und wie sich die Partikelgröße in der Struktur verändert. Laut NASA soll die Beobachtung von Wolken auf dem Mars den Wissenschaftlern helfen, mehr über die atmosphärischen Bedingungen, Temperaturen und Winde des Planeten zu erfahren.